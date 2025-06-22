濃煙密布！彰化大村透天厝火警 住警器狂喊救命全家逃生

彰化大村發生透天厝火警意外，幸好住戶即時逃出，未造成傷亡。（民眾提供）

2025/06/22 17:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉茄苳路一段今（22日）中午發生住宅火警，一棟三層樓透天厝突然竄出濃煙與火光，現場火勢猛烈，一度有延燒鄰房之虞，所幸屋內安裝的火災警報器第一時間發出「火災！火災！火燒厝緊走！」語音警示，提醒住戶緊急逃生，家族成員得以及時逃出，無人傷亡。

彰化縣消防局上午11時21分接獲通報，立即出動消防與義消人員共42人，派遣14輛消防車、2輛救護車及無人機1架前往灌救。現場濃煙密布，消防人員部署多條水線壓制火勢，並啟用無人機進行空中偵查，火勢於12時10分控制、13時02分撲滅，成功防止火勢擴大。

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據了解，火勢疑似自透天厝後方一樓民宅的廚房起火，濃煙迅速蔓延整棟建築。所幸該棟透天厝有安裝住警器，當下偵測到煙霧後即發出語音警報，屋內成員聽見警示聲後迅速撤離，才未釀成傷亡。

消防局表示，初步研判起火點位於透天厝後方民宅廚房，起火之初火勢猛烈，高溫與濃煙迅速擴散至透天建物，導致部分區域燃燒，至於確切起火原因仍由火調人員進一步釐清中。

消防局獲報出動消防與義消共42人前往灌救。（民眾提供）

火災住警器發出「火災！火災！火燒厝緊走！」語音警示住戶逃生。（民眾提供）

無人機偵測，民宅廚房溫度過高，疑似起火點。（民眾提供）

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