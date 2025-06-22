睡前不滿鄰居傳噪音 莽男撞門、砸蚊香自首判拘役45日

台中黃姓男子去年入睡前，不滿樓上王姓鄰居移動東西產生噪音，持蚊香盒敲打鄰居住處大門，並以身體猛力撞大門，上訴後台中地院改判45日拘役。（記者陳建志攝）

2025/06/22 18:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中市黃姓男子去年4月酒後要入睡，樓上王姓鄰居家卻傳來噪音，黃男不滿前往王男家門前，手持蚊香盒敲打、身體衝撞鄰居大門，並怒吼髒字要求鄰居「出來」，鄰居報案後，黃男也打電話向警方自首，一審判拘役50日，上訴二審認一審未審酌黃男有自首，符合減刑條件，改判拘役45天，全案確定。

判決指出，黃姓男子（23歲）去年4月12日晚間10點多，喝酒後欲入睡，未料樓上王姓鄰居家傳來移動東西的噪音，造成黃男難以入眠，黃男不滿，持蚊香盒敲打鄰居住處大門，並以身體猛力衝撞大門，大吼「出來」，造成鄰居大門產生多處刮損及凹損。

請繼續往下閱讀...

黃男持續叫囂，要王男父女出來，當時王男在屋內以身體頂住大門，並沒有因此而屈服開門，黃男見無法撞開大門，於是下樓返家。隔沒多久疑似察覺自己闖禍了，自行撥打110報案自首，員警到場處理查獲。

黃男在台中地院一審審理時，否認犯行，也未與王男父女達成和解，未獲王男諒解，且具狀表示希望給予他更重的懲罰，判處50日拘役，可易科罰金，黃男不服上訴。

二審審理時，黃男表示，他願意承認這件事，做錯了就認錯，因情緒激動才有這些行為，這樣會造成門損壞，但原本沒有這樣的意圖，不知道蚊香盒會造成門受損，對此感到抱歉。法官認為，黃男符合自首減刑規定，不過原審判決未審酌此情，因此撤銷原判決，改判拘役45日，可易科罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法