想幹嘛！不明男子私闖民宅偷拔監視器 網友怒「抓到別客氣」

龍潭北路一處民宅日前遭不明男子闖入，更拔監視器。（擷取Thread帳號@o616j）

2025/06/22 18:25

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市龍潭北路一處租屋處近日傳出有可疑男子私闖民宅，更囂張將樓梯間監視器破壞，行徑詭異非常。房客將該男誇張行徑發文至社群軟體Threads，引起熱議。對此，斗六警分局表示，將擴大調閱現場周遭監視器，釐清案情。

民眾將影像發至Threads上，畫面上可見一名男子以白色安全帽、臉罩口罩遮住其外觀，身著灰色上衣、深藍色短褲，雙手往後背，走到樓梯間時先往四處觀望，隨後畫面已停止。此段影片發文者貼文寫著「龍潭北路出現私闖民宅的人，還刻意拔了監視器」。文末更強調「各位大大轉發出去，不要成為受害者」。

請繼續往下閱讀...

發文一出引起廣大迴響，有網友留言「感覺熟門熟路」、「好可怕」、「X 爛人抓到別客氣」，更有人表示「這個侵入民宅已經可以抓了，根本不用管監視器有沒有壞」。

對此該棟房東下午受訪指出，上個月疑似也是該名男子闖入，據房客回報遺失金條等貴重物品，甚至還疑似擔心房客房間內有監視器，還拔掉網路線，但當時大門、樓梯間尚未安裝監視器所以沒有證據，這個月闖入就是拔掉監視器，沒想到竊賊竟然直接闖入，令人感到擔憂。

對此，斗六警分局表示，日前受理民眾報案，遭不明人士拔除監視器電源，未造成任何財物損失，警方將擴大調閱現場周邊監視器，以釐清案情。呼籲民眾若發現有可疑人士進出，可與警方聯繫，絕對會依法究辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法