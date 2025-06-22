不滿傳播妹收小費 女竟趁搜身時拍全裸影像

台北地院審結，依無故攝錄他人性影像罪，處董女有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/06/22 15:28

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市董姓女子前年10月14日與乾弟弟等人一起飲酒，席間找來傳播小姐。董女發現傳播妹收客人小費，便尾隨對方到廁所，要求拿出來，並脫去衣物供其檢查，過程中還拍下影像。傳播妹離開後，到警局報警並提告。台北地院審結，依無故攝錄他人性影像罪，處董女有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，董女為了幫乾弟弟等友人助興，找來傳播妹一同飲酒，董女發現傳播妹有收現場客人小費後，便尾隨她到廁所，對其稱：「你是不是有拿人家的小費？叫你拿你就拿？」

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傳播小姐回答：「不然還你。」董女表示：「誰知道你其他地方有沒有藏小費。」傳播妹不甘受辱，直接褪去全身衣物，給董女檢查，但董女卻拿手機拍下整個過程，涉犯無故攝錄他人性影像罪。檢察官偵訊後，將董女起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，董女僅因不滿傳播小姐拿客人小費，雙方發生爭執，竟無故以手機攝錄對方裸露影像，已侵害其隱私權並造成心理傷害，所為實有不該；考量董女犯後承認犯行，態度尚可，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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