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    首頁　>　社會

    男颱風天釣魚落海失聯逾3年 妻提離婚獲准

    彰化男子在颱風天前往烏石鼻海邊釣魚落海，當時排出大批搜救人員駕駛橡皮艇搜尋仍未果。（資料照）

    彰化男子在颱風天前往烏石鼻海邊釣魚落海，當時排出大批搜救人員駕駛橡皮艇搜尋仍未果。（資料照）

    2025/06/22 16:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子在颱風天堅持到海邊釣魚，卻意外落海失聯，至今超過三年音訊全無，其妻為了孩子未來與生活安定，向法院聲請離婚與單獨監護。彰化地方法院審理後認為，男方生死不明逾三年，依法判准離婚，並由女方單獨行使兩名未成年子女的親權。

    判決書指出，原告（妻子）與被告（丈夫）於2016年結婚，育有兩名未成年子女，2021年7月間，一家人前往台東長濱旅遊，儘管當時已有颱風警報發布，丈夫仍於翌日前往烏石鼻海邊釣魚，結果被目擊落海，之後即下落不明。經多日搜救未果，至今生死未卜。

    法院調查，被告自失聯以來，未曾聯絡家人，也未有任何生活或出入境紀錄；戶籍雖曾異動，但係由原告代辦，被告本人並未到場。法院認定被告已符合「生死不明逾三年」的離婚條件，准予兩人離婚。

    另外，考量兩名子女長期由妻子照顧，親子互動良好、生活穩定，依「主要照顧者原則」與「手足不分離原則」，將2名未成年子女的監護權判給妻子。法院也酌情，被告及家屬可依協議方式探視子女，但不得影響子女生活作息。

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