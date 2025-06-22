高顏值假帳號橫行 刑事局教3撇步辨識戀愛詐騙陷阱

刑事局宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/22 14:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著社群媒體與交友平台普及，近年出現大量以帥哥美女頭像建立假帳號，進行感情誘騙的不法行為，刑事警察局指出，這些帳號經常使用網路盜來的高顏值照片，以甜言蜜語建立信任，誘導民眾提供金錢或個資，警方提醒如遇可疑交友對象時，可善用網路圖片反查工具，迅速判別是否為「盜圖假人」。

圖片反查步驟包括：

一、安裝圖片搜尋擴充功能《Search by Image》

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（一）建議使用Google Chrome瀏覽器。

（二）前往Chrome線上應用程式商店，搜尋並安裝「Search by Image」擴充功能。

（三）安裝後，對著圖片點選滑鼠右鍵，選擇「All Search Engines」搜圖，系統會透過搜尋引擎比對相似圖片。

二、使用臉部圖片辨識工具《PimEyes》

進一步可使用國際網站執行臉部圖片反查。

（一）挑選對方的正面、清晰、不遮臉的照片，可利用截圖工具擷取臉部區域。

（二）將圖片上傳至PimEyes系統。

（三）若搜尋結果顯示大量來源不一、背景不同但臉孔相同的圖片，極有可能為他人遭盜用之照片。

（四）PimEyes免費版無法點開完整來源網站，建議搭配Search by Image擴充功能另行比對，亦可逐步查找圖片最早上傳位置。

三、判斷對方是否可疑的3大警訊：

（一）頭像過於完美、沒有生活照或背景模糊。

（二）認識不久即展開密集情感互動，甚至遠距離談感情。

（三）對方談話內容開始提及投資、借錢等敏感議題。如發現異常，建議立即停止聯繫，避免提供個人資料及匯款帳號資訊。

刑事局提醒，在網路交友中，應保持謹慎態度，多一分查證，就能少一分風險。盜圖騙愛手法層出不窮，善用科技工具反查圖片，有助於辨別虛假身份，保護自身財產與情感安全。更多防詐資訊可參閱「165全民防詐騙網站」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局提供3招辨識戀愛詐騙陷阱。（記者姚岳宏攝）

警政署165打詐儀表板。（記者姚岳宏翻攝）

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