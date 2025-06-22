為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高顏值假帳號橫行 刑事局教3撇步辨識戀愛詐騙陷阱

    刑事局宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/06/22 14:51

    〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著社群媒體與交友平台普及，近年出現大量以帥哥美女頭像建立假帳號，進行感情誘騙的不法行為，刑事警察局指出，這些帳號經常使用網路盜來的高顏值照片，以甜言蜜語建立信任，誘導民眾提供金錢或個資，警方提醒如遇可疑交友對象時，可善用網路圖片反查工具，迅速判別是否為「盜圖假人」。

    圖片反查步驟包括：

    一、安裝圖片搜尋擴充功能《Search by Image》

    （一）建議使用Google Chrome瀏覽器。

    （二）前往Chrome線上應用程式商店，搜尋並安裝「Search by Image」擴充功能。

    （三）安裝後，對著圖片點選滑鼠右鍵，選擇「All Search Engines」搜圖，系統會透過搜尋引擎比對相似圖片。

    二、使用臉部圖片辨識工具《PimEyes》

    進一步可使用國際網站執行臉部圖片反查。

    （一）挑選對方的正面、清晰、不遮臉的照片，可利用截圖工具擷取臉部區域。

    （二）將圖片上傳至PimEyes系統。

    （三）若搜尋結果顯示大量來源不一、背景不同但臉孔相同的圖片，極有可能為他人遭盜用之照片。

    （四）PimEyes免費版無法點開完整來源網站，建議搭配Search by Image擴充功能另行比對，亦可逐步查找圖片最早上傳位置。

    三、判斷對方是否可疑的3大警訊：

    （一）頭像過於完美、沒有生活照或背景模糊。

    （二）認識不久即展開密集情感互動，甚至遠距離談感情。

    （三）對方談話內容開始提及投資、借錢等敏感議題。如發現異常，建議立即停止聯繫，避免提供個人資料及匯款帳號資訊。

    刑事局提醒，在網路交友中，應保持謹慎態度，多一分查證，就能少一分風險。盜圖騙愛手法層出不窮，善用科技工具反查圖片，有助於辨別虛假身份，保護自身財產與情感安全。更多防詐資訊可參閱「165全民防詐騙網站」

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局提供3招辨識戀愛詐騙陷阱。（記者姚岳宏攝）

    刑事局提供3招辨識戀愛詐騙陷阱。（記者姚岳宏攝）

    警政署165打詐儀表板。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署165打詐儀表板。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播