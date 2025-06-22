吊車駕駛輾死18歲女騎士3罪嫌送辦 家屬悲痛相驗

賴姓駕駛今天下午依過失致死、過失傷害、肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/22 16:06

〔記者陸運鋒／台北報導〕77歲賴姓男子昨天駕駛大型吊車，行經台北市大安區新生南路、忠孝東路右轉時，撞上3名停紅燈的機車騎士，其中18歲蔡姓女騎士遭輾過當場死亡，而賴男今依過失致死等3項罪嫌送辦，下午死者母親也抵達台北市立殯儀館，並由檢方相驗。

警方調查，賴男昨下午結束工地作業後，駕駛大型吊車準備返回新北市蘆洲，他沿新生南路1段由南往北行駛，行經捷運忠孝新生站3號出口前，右轉進入忠孝東路3段時，未注意前方紅燈機車，車頭猛然撞擊機車車尾，導致3輛機車連環倒地，蔡女遭吊車車輪輾過慘死，蘇姓及楊姓騎士則分別雙手部骨折及拉傷。

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賴男被警方帶回後酒測為0毫克，駕駛執照正常且吊車持有合法通行證，他稱昨天上工前感到頭暈不適，但後來有休息一下，而駕駛吊車途中又感暈眩恍神，發生事故當下並未發覺，是經路人提醒後才知闖禍。

據悉，蔡女家住北市中山區，今年才剛考取機車駕照，昨日下午才向母親說「要出門買個東西」，沒想到竟在路口遭遇死劫。

警方詢後，今天下午依過失致死、過失傷害、肇事逃逸等罪嫌，將賴男移送台北地檢署偵辦。

死者家屬（左一）及檢查官抵達殯儀館相驗。（記者陸運鋒攝）

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