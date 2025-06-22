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    顧客沒買錶卻帶走電池保固卡 法官認定須搭配手錶才有價值判無罪

    台北地院審結，認定該保固卡須搭配手錶方能使用，但雙方並無進行手錶交易，無實質受損害之虞，判處靜男無罪。（記者吳昇儒攝）

    台北地院審結，認定該保固卡須搭配手錶方能使用，但雙方並無進行手錶交易，無實質受損害之虞，判處靜男無罪。（記者吳昇儒攝）

    2025/06/22 15:43

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市李姓錶商去年8月8日晚間10時許，原與靜姓顧客協議出售1300元手錶一支，事後顧客反悔沒買，卻將電池保固卡帶走，李男憤而報警。檢察官認為顧客未購物卻帶走電池保固卡，有侵占犯意，將他起訴。台北地院認定保固卡須搭配手錶方能使用，但雙方未進行手錶交易，無實質受損害之虞，判處靜男無罪。

    檢警調查，李姓錶商主張顧客原本要購買價值1300元的手錶，才會開出電池保固卡給對方，但事後對方反悔不購買，便要求返還保固卡，但對方卻帶走保固卡，事後報警也在其口袋內起出保固卡，檢察官偵訊後，認為靜姓顧客涉犯侵占罪，依法將他起訴。

    靜姓顧客則向法官表示，自己根本沒有要買手錶，是對方極力推銷，沒有拿店家的保固卡；其辯護人也稱本案並非買賣糾紛，當事人也沒有不法所有犯意，案件中所稱的保固卡，只是李男寫有電池保固半年、店家電話號碼、地址，僅證明電池有保固，此外別無商品名稱、交易日期等資訊，因為該保固卡不具價值，侵害法益輕微，無實質違法性。

    法官調閱相關資料後認為，警方確實有在被告身上搜出保固卡，顧客確實不該將附隨於手錶商品的保固卡繼續置於自己實力掌控下，而且雙方均無履約意思，靜男被查獲時還謊稱沒有拿，確實有構成刑法侵占要件。

    但因該保固卡上方僅寫有店家資訊及電池保固訊息，主要是給有購買手錶的顧客進行電池保固，若沒有購買手錶持該保固卡，理應失去經濟效用；檢察官雖認為本案保固卡價值80元，並非正確，就算事後被告持卡主張店家須保固，店家也可拒絕，無實質受損害之虞。

    法官認為，被告侵占的保固卡經濟價值不高，侵害法益輕微，雖表面上是「保固卡」，但實際上不具普遍性的經濟效用，該案欠缺實質可罰違法性，核屬不罰，應予無罪諭知。

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