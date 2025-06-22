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    桃園中壢3車相撞 小黃四輪朝天

    疑未遵守閃光號誌應停車或減速慢行，中壢3車相撞，計程車四輪朝天。（中壢警分局提供）

    疑未遵守閃光號誌應停車或減速慢行，中壢3車相撞，計程車四輪朝天。（中壢警分局提供）

    2025/06/22 16:15

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市42歲黃姓男子，昨（21）日深夜11點45分開車沿中壢區和平街直行，與直行中山路的59歲林姓計程車司機、45歲黃姓男子的廂型車，疑未遵守閃光號誌應停車或減速慢行迎面衝撞，林男計程車並當場翻覆「四輪朝天」、手指挫傷，網友今天在社群平台PO文熱議「看到這條路（車禍）不意外，過馬路要用命去賭」。

    中壢警分局中壢交通中隊員警調查，黃男昨夜開車自中壢區和平街往中平路直行，行經和平街、中山路口，因該路口當時閃黃燈，但黃男的車輛與計程車、駕駛廂型車共3車在路口未相互禮讓發生車禍。

    過程中，林姓計程車司機因閃避不及，整車直接翻覆四輪朝天且手指挫傷，2名同姓黃的轎車、廂型車駕駛車頭受損、兩人未受傷，網路有人PO文熱議，「到底怎麼開的車..」、網友說，「看到是這條路就不意外了，過馬路都要用命去賭」、「走斑馬線都要膽子大的人帶路…」。

    中壢交通中隊獲報車禍事故報案，立即派員到場處理，林姓運將手指挫傷幸無大礙，警方向3人酒測值均為0，該起車禍肇事責任將進一步調查釐清究責。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，行經閃光號誌路口，應確實遵守「閃紅燈，停車再開；閃黃燈，減速慢行」的規定，停車或減速慢行，並注意來車，避免發生事故，保障自身與他人用路安全。

    中壢3車相撞，計程車四輪朝天。（中壢警分局提供）

    中壢3車相撞，計程車四輪朝天。（中壢警分局提供）

    疑未遵守閃光號誌應停車或減速慢行，中壢3車相撞，計程車四輪朝天。（中壢警分局提供）

    疑未遵守閃光號誌應停車或減速慢行，中壢3車相撞，計程車四輪朝天。（中壢警分局提供）

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