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    首頁　>　社會

    遵循工作人員指揮被舉發闖紅燈？ 宜蘭警方還原真相打臉

    宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口監視畫面顯示，11日施工期間工作人員並無指揮交通動作（紅圈處）。（圖由警方提供）

    宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口監視畫面顯示，11日施工期間工作人員並無指揮交通動作（紅圈處）。（圖由警方提供）

    2025/06/22 16:02

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口，施工期間傳出紅燈時有人引導車子前行，卻遭警方舉發，引發質疑聲浪。宜蘭警分局今天（22日）回應，監視畫面顯示，路口紅燈當下，工作人員並無指揮動作，確認有闖紅燈行為，最高可處5400元罰鍰。

    宜蘭市中山路5段一帶的台9線路段，5月12日到6月13日辦理車道配置調整及瀝青混凝土鋪設，實施機動管制。網友昨天上網貼文，附上闖紅燈交通違規舉發單，直指6月11日下午4點開車經過施工路段，有人引導前行，結果被拍照，看到罰單都傻眼了，詢問有人也在相同時間點被警察舉發闖紅燈嗎？

    其他網友留言回應，「事發路口是科技執法，可去監理站申訴」、「科技執法不聰明，製單人員也不過濾，跟腦殘沒兩樣」、「亂槍打鳥的神操作」。

    宜蘭警分局今天表示，警方檢閱事發當天錄影畫面，宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口施工封閉，現場工程人員並無引導過往車輛紅燈前行，開車沿著中山路5段南下的駕駛人，見前方車輛闖越路口紅燈也陸續跟進，違規行為被科技執法拍下，違反道路交通管理處罰條例，處1800元以上5400元以下罰鍰。

    警方呼籲駕駛車輛在道路上行駛，應遵照道路標誌、標線、號誌指示，服從警察或依法令執行指揮交通任務人員指揮，確保行車安全。

    事發當下，宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口紅燈，南下車輛仍陸續通過。（圖由警方提供）

    事發當下，宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口紅燈，南下車輛仍陸續通過。（圖由警方提供）

    網友上網貼文，附上闖紅燈交通違規舉發單，直指看到罰單都傻眼了。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    網友上網貼文，附上闖紅燈交通違規舉發單，直指看到罰單都傻眼了。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    交通違規舉發單拍攝的行車畫面。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    交通違規舉發單拍攝的行車畫面。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

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