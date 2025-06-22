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    中壢婦搭車中暑 「台灣好行」司機急奔分局助送醫

    中壢婦高溫搭車中暑急求救，「台灣好行」司機急奔分局助送醫。（圖由中壢警分局提供）

    中壢婦高溫搭車中暑急求救，「台灣好行」司機急奔分局助送醫。（圖由中壢警分局提供）

    2025/06/22 14:09

    〔記者李容萍／桃園報導〕昨天是24節氣的「夏至」，天氣晴朗炎熱，高溫上看36、37度，桃園市1名婦人近午搭「台灣好行」大溪快線501公車往中壢途中，疑因天氣悶熱中暑，出現頭暈臉色蒼白，情急之下向公車司機求助，司機隨即將車輛就近駛至中壢警分局，尋求警方協助，經員警攙扶下車送醫治療無大礙。

    中壢警分局今日指出，昨天夏至高溫炎熱，這名50歲婦人近午搭乘「台灣好行」大溪快線（桃園高鐵至大溪慈湖）501線公車，行經中壢市區途中，該婦人出現頭暈、臉色蒼白、全身大汗不適，疑似天氣悶熱中暑，婦人緊急向司機求助，501線司機趕緊就近送至中壢分局求助。

    中壢警分局門崗、警備隊警員郭子鳴見501公車司機緊急停車招手，與替代役男曾少宸上前，在501公車司機協助下，將步伐不穩的婦人攙扶下車休息，曾員購買運動飲料補充水降溫，同時通報119送醫治療。

    該婦人就醫後身體恢復無大礙，下午購買中壢特產的客家菜包，到中壢警分局警備隊感謝員警，並堅持歸還飲料費用，曾姓替代役男以「舉手之勞」予以婉拒，婦人非常感謝員警為民服務。

    中壢分局長林鼎泰表示，在炎熱的夏天中，應避免從事戶外活動、勞動或劇烈運動，並多加防曬、保持室內涼爽和通風，以及及時補充水分和電解質，能有效避免中暑的發生。若身體不適情況加劇，應及時尋求專業醫療幫助。

    中壢婦高溫搭車中暑急求救，「台灣好行」司機急奔分局助送醫。（圖由中壢警分局提供）

    中壢婦高溫搭車中暑急求救，「台灣好行」司機急奔分局助送醫。（圖由中壢警分局提供）

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