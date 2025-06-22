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    「攝狼」出沒一中街偷拍女店員落跑 網撻伐︰太無恥

    身穿黑色吊嘎、戴口罩的男子偷拍女店員。（圖由民眾提供）

    身穿黑色吊嘎、戴口罩的男子偷拍女店員。（圖由民眾提供）

    2025/06/22 15:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名的一中商圈出現「攝狼」！21日下午1家飾品店女店員正蹲在貨架前替顧客找飾品，1名身穿黑色吊嘎、戴口罩的男子趁機靠近，舉起手機對著她的胸口猛然拍攝，整個過程不到5秒立刻拔腿離去。業者事後調閱監視器，氣憤地把畫面與經過貼上網求助：「一中街又有偷拍色狼了！拜託大家幫忙揪出他！」

    影片中可見，男子多次在店門口徘徊，似乎先觀察動線；待女店員蹲下、領口較低時，他閃電般從旁側身，手機鏡頭朝下「正面直擊」後迅速轉身離開，動作俐落得像訓練有素。貼文一出，網友痛罵「太無恥」、「根本累犯」；也有人感同身受，提醒逛街女孩「衣服再怎麼涼，都要留意低頭族」。

    還有網友撻伐「這叫偷拍？這叫正面拍……超大膽」、「是超過份吧」、「有媽生沒媽教嗎 一點最基本的教養都沒有，還蹲下來到底噁不噁心啊」、「身為女生我不能沈默！」、「身為一個男生我也認為不能沉默，這種事一定要嚴格正視，只能希望台灣可以重視這種騷擾事件」 。

    業者除第一時間報警，也加強店內防範措施，安排員工分區站位，並在櫃位加裝廣角鏡頭，台中市第二分局表示，接獲報案後巳調閱相關監視器，正全力釐清該男子身分偵辦中，呼籲民眾提升自我隱私保護意識，隨時注意周遭是否有不明人士尾隨及可疑行為，若有發現立即求助並保全證據報案。

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