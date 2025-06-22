提前退休轉戰律師 前苗檢主任檢察官張文傑：使命不變

前苗栗地檢署主任檢察官張文傑，提前退休轉任律師，強調轉任律師後使命不變。（記者張勳騰攝）

2025/06/22 13:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕前苗栗地檢署主任檢察官張文傑，擔任檢察官近25年，曾獲頒法務部「檢察之光」、「法眼明察」、「安居緝毒專案績優」等多項殊榮，因生涯規劃他提前退休轉任律師；張文傑強調，轉任律師非關政治，而是連同督導檢察事務官案件，1個月要100多件案子，案量壓力太大，雖身分轉變，但使命不變，將延續對公平正義的承諾。

張文傑的律師事務所今（22）日舉行開幕茶會，包括縣長鍾東錦、議長李文斌、立委邱鎮軍、陳超明、苗栗市長余文忠等政要及前法務部次長陳明堂等人都前往祝賀，苗栗縣政府並聘請張文傑為法律顧問，由鍾東錦頒發顧問證書。

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53歲的張文傑，1996年通過司法官特考與律師高考，1999年取得中國文化大學法律學研究所法學碩士學位，歷任台中、苗栗地檢署檢察官與主任檢察官，其偵辦案件橫跨刑事與經濟領域，涵蓋毒品工廠、詐欺吸金、貪瀆、選舉賄賂、黑道組織、金融詐欺、環保犯罪與剝削外籍移工等，尤以全台最大牛樟林盜伐案、吸金與剝削外籍移工案引發社會關注；他也在企業法務、金融監理、AI應用與併購法務等高階領域持續深耕曾獲法務部頒發察之光」、「法眼明察」、「安居緝毒專案績優」等殊榮。

張文傑強調，未來執業重點將聚焦於刑事辯護、企業法律顧問、民商事糾紛、競爭法、財產與家事爭議處理等領域，同時積極參與公益訴訟與弱勢法律援助，以法律實力回饋社會。

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