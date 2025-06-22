忘記停車地點……女子熱爆 徒步7小時走到懷疑人生

警方立即開巡邏車載張女前往停車地點確認。（圖由警方提供）

2025/06/22 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣張姓女子近日到台中的醫院看診後，竟因忘記停車地點，在炙熱街頭「鬼打牆」尋車超過7小時，直到深夜情緒幾近崩潰向警方求助，所幸員警即刻出擊，運用監視器與車牌系統火速鎖定車輛，發現愛車竟停在距醫院1.3公里外路邊，也讓張女激動落淚直呼「找車找到差點懷疑人生！」

台中市第一分局今天公布這起離奇的尋車案例，35歲張女近日自彰化獨自駕車到台中市中國醫藥大學附設醫院就診，診療完畢後卻怎麼也想不起車子到底停在哪，由於她對台中路況不熟，只能憑模糊印象在醫院周邊巷弄來回穿梭，加上當時氣溫逼近攝氏35度，超過7小時的徒步搜尋讓她雙腿發軟、汗水直流，心理壓力更是不斷累積。

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直到晚上10點左右，身心俱疲，找車找到差點懷疑人生的張女，途經興中街眼尖瞥見警徽，終於鼓起勇氣走進大誠分駐所求助，值勤員警潘俊廷、賴韋儒見她面色發白，先遞上礦泉水安撫情緒，再詳細詢問車款、顏色、車牌與「可能曾見過的路樹、轉角」等線索。

2人立即調閱路口監視器並比對車牌資料，短短10分鐘就鎖定車輛停在北區博館街，只是從醫院步行過去約需20分鐘，但對已走到極限的張女而言，這1.3公里卻是無限漫長，警方立即開巡邏車載她前往確認，夜色中，熟悉的車影映入眼簾，她終於放下心中巨石，連聲道謝：「謝謝警察先生，不然我真的走不動也快崩潰了！」

第一分局分局長尤啓南呼籲，駕駛人停車時應記錄好地點、拍照或備註周邊建築標誌，以備不時之需。如發現自身陷入困境或需要協助時，可主動求助警方，以便及時提供必要協助。

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