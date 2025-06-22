逛饒河夜市違規穿越馬路 警追捕摔車仍負傷逮通緝犯

警方騎車追捕吳男。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/22 13:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警方昨深夜巡邏行經饒河街夜市口，發現2名男子違規穿越馬路，上前盤查時，其中1名吳姓男子竟然火速逃跑，員警立刻騎車追上去，雖然不慎摔車，仍負傷將吳男壓制，一查赫然發現吳男是傷害致死及詐欺通緝犯，警詢後分別解送歸案。

據了解，22歲吳姓男子過往涉及多起刑案，曾因涉傷害致死罪被新北市警板橋分局逮捕，案件還在新北地院審理中，也曾因詐欺罪遭桃園地院判刑2年，執行前逃跑遭通緝至今。

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警方調查，吳男昨晚11時許與友人前往饒河夜市，卻違規穿越馬路，2名員警發現立刻趨前，先攔查其友人，吳男卻趁機往八德路4段方向快步奔去，蔡姓員警緊急下立刻騎機車鳴警笛追上去，卻在騎上人行道快追上時，為閃避其他路人不慎摔車。

蔡姓員警雖然手腳多處擦挫傷，仍奮勇衝上前壓制吳男，由於事發地就在派出所附近，支援警力迅速到達，經查證身分，發現吳男是傷害致死及詐欺通緝犯，吳男稱與友人特別從桃園來台北逛饒河夜市，卻因違規過馬路被警方攔查，當時因不想被關才會逃跑。警方詢後將吳男依傷害致死及詐欺通緝分別解送新北地院及桃園地檢署歸案。

支援警方到場逮捕吳男。（記者姚岳宏翻攝）

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