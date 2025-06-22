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    獨家》命大！台南國花大樓驚傳墜樓 7樓掉落1樓遮雨棚撿回一命

    一名三十多歲男子從台南中西區國花大樓後方墜樓，撞到一樓遮雨棚，傷勢不重，已送醫治療。（圖：民眾提供）

    一名三十多歲男子從台南中西區國花大樓後方墜樓，撞到一樓遮雨棚，傷勢不重，已送醫治療。（圖：民眾提供）

    2025/06/22 12:13

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區國花大樓後方巷內今天（22日）清晨驚傳墜樓！不過，1名30多歲男子疑從國花大樓7樓墜下，跌落1樓遮雨棚，所幸有緩衝，男子命大、僅頭部流血受傷，被消防局救護車送醫治療，暫無生命危險。

    22日清晨7點許，台南市中西區忠義路上過去知名的商業百貨大樓─國花大樓後方巷內傳出巨大的撞擊聲，附近民眾探頭一看、發現是有人墜落的大樓後方的遮雨棚上，緊急通報警、消單位。

    台南市警局110與消防局119都接獲該地有人墜樓的案況，分別派出轄區市警二分局與消防分隊人員前往搶救。警、消人員到場發現墜樓者是1名年約30多歲的男子，該男疑從7樓位置墜落，因為先撞到1樓的遮雨棚，受到遮雨棚的緩衝、降低衝擊力，男子頭部有流血受傷，意識雖然有些混亂，幸生命跡象仍穩定，救護人員為男子包紮傷勢後即送醫治療。

    據說，墜樓男子疑與同住在大樓內的同居友人發生爭吵後負氣尋短，其後同居友人也陪同男子到醫院治療。警方已通報市府相關單位；而確切墜樓原因，有待警方進一步調查釐清。

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