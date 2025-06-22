迷航近50公里繞遍台南多區 安南警跨區官田尋獲失智翁

台南市三分局員警從安南區跨區到官田區葫蘆埤公園附近找到迷航逾五小時的72歲吳姓老翁。（圖：警方提供）

2025/06/22 11:13

〔記者王俊忠／台南報導〕21日下午2時許，1名婦人匆忙跑進台南市警局三分局安中派出所告訴員警，其72歲有失智情形的吳姓丈夫、於上午9時獨自騎機車外出，迄午後尚未返家，因逢夏至天氣熱，擔心老公出狀況。員警調閱監視器追蹤吳翁車號，發現吳一路騎到官田區，騎乘距離長近50公里，員警駕車跨區到官田區葫蘆埤公園附近發現吳翁身影，平安將他送回家。

21日下午，市警三分局安中所員警受理此案後，立即透過道路監視器系統調閱老翁行車軌跡，並派員前往尋找，員警發現吳翁騎機車從永康奇美醫院附近開始往北方向行駛，吳翁一路跨越永康、新化、新市、善化、麻豆到官田等近北台南區域。

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當天下午3時許，安中所副所長顏琦晉、警員吳尹誠、陳奕儒及實習生李偉維等人駕車跨區尋找，果然在官田區葫蘆埤自然公園對面發現吳翁人車身影，趕緊「攔停」。吳翁見到員警現身即說一直遍尋不著回家的路。

由於吳翁長時間騎機車，員警見其手臂有大片曬傷，隨即安撫其情緒、攙扶已於烈日下騎車超過5小時的吳翁到巡邏車內休息並給予水及飲料補充體力，再將他載回安南區、交由家屬照料，讓這場迷航驚魂記平安落幕。

南市警三分局呼籲家中有年長者，應準備包含姓名、住址、家屬電話等聯絡資訊隨身攜帶，以利緊急聯繫，亦可考慮讓長者佩戴具有定位功能的裝置，如GPS手環，或申請政府社政單位的「愛心手鍊」佩戴，以確保長輩走失時能夠迅速尋回，減少迷途與發生意外的風險。

台南市三分局員警從安南區跨區到官田區葫蘆埤公園附近找到迷航逾五小時的72歲吳姓老翁。（圖：警方提供）

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