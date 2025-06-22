穿沈智慧競選背心招搖？原來他是穿他外公的

一名年輕人疑似盜穿前立委 沈智慧的競選團隊背心，遭沈智慧報警抓到。（沈智慧提供）

2025/06/22 12:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有一年輕人涉嫌盜穿前立委沈智慧2016年競選團隊背心，週末在移工聚集的東協廣場出沒，被人誤會是來找麻煩，昨晚當場攔下報警；沈智慧今天（22日）在臉書PO文，經查這背心的主人是一位已過世的宮廟常務董事，是她的支持者，也是這名年輕人的外公，警方表示，此人非現行犯，且無受害者報案，經其舅父切結後領回。

沈智慧表示，有支持者轉發一位市民上網PO文，指有一位穿著她過去競選時背心的年輕人，會利用週六日到移工常出現的東協廣場，而背心的名字是她過世一位支持，某宮廟的常務董事，擔心對方有不法意圖，有損她的名譽，因此先報警備案，並蹲點找人。

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由於昨天是週六，沈智慧表示，該名年輕人再度出現東協廣場，她的助理便報警抓到這位年輕人，不過警方表示，由於該名年輕人並非現行犯且無移工報案，沒有受害人，不能法辦，而警方便通知該名年輕人的舅父，立切結書將年輕人領回。

沈智慧表示，這件背心是她在2016年競選背心，送給林姓宮廟常務董事，是該名年輕人的外公，事隔九年，竟然被冒穿，她很感謝這位PO文的市民。

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