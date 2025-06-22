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    18日火警撲滅今晨竟復燃 新北瑞芳工寮疑殘留化學肥料釀禍

    新北市瑞芳區一處工寮18日深夜起火，整座工寮燒到面目全非，當時消防人員已將火勢完全撲滅，沒想到疑似火災現場化學肥料釀禍，22日清晨竟復燃。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳區一處工寮18日深夜起火，整座工寮燒到面目全非，當時消防人員已將火勢完全撲滅，沒想到疑似火災現場化學肥料釀禍，22日清晨竟復燃。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/06/22 11:03

    相關新聞請見：

    瑞芳工寮深夜傳火警燒毀電線 400多戶一度無電可用

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局18日深夜11時37分接獲通報指出，位於瑞芳區員山子路1號附近的工寮傳出火警，當時消防隊員迅速撲滅火勢，沒想到，今（22）日清晨竟傳出又冒出濃煙。所幸經警、消人員前往確認後，發現是化學肥料復燃，消防隊員噴水降溫後，確認無殘餘火苗，安全無虞後收隊離開。

    警方調查，18日發生火警後，火勢應已完全撲滅，疑因近日高溫，導致現場殘留的化學肥料產生反應，經消防隊員灌水30分鐘後，已無大礙，現場無人員受困或傷亡。

    此外，該火災現場為鐵皮工寮倉庫平日存放雜物無人居住，起火原因，仍需待消防局火調科人員調查釐清。

    新北市瑞芳區一處工寮18日深夜起火，整座工寮燒到面目全非，當時消防人員已將火勢完全撲滅，沒想到疑似火災現場化學肥料釀禍，22日清晨竟復燃。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳區一處工寮18日深夜起火，整座工寮燒到面目全非，當時消防人員已將火勢完全撲滅，沒想到疑似火災現場化學肥料釀禍，22日清晨竟復燃。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳區一處工寮18日深夜起火（見圖），整座工寮燒到面目全非，當時消防人員已將火勢完全撲滅，沒想到疑似火災現場化學肥料釀禍，22日清晨竟復燃。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳區一處工寮18日深夜起火（見圖），整座工寮燒到面目全非，當時消防人員已將火勢完全撲滅，沒想到疑似火災現場化學肥料釀禍，22日清晨竟復燃。（記者吳昇儒翻攝）

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