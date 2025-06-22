為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    19歲騎士蘇花公路過彎摔12米深邊坡 車流回堵3公里

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

    2025/06/22 10:00

    〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，19歲郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，過彎時不慎自撞護欄，兩人飛出去摔落12公尺深邊坡，警消把2人救上來，幸無生命危險。不過為了救援雙向交通管制，北上車流回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時，詳細的車禍原因還要進一步調查。

    19歲郭男今天上午7時2分左右騎乘機車，搭載同為19歲劉男沿蘇花公路南下，行經160.9公里處時，突然自撞護欄跌下山谷，其他用路人見狀趕緊通報警消救援。警消抵達現場先緊急下降繩索至跌落點，發現2人卡在12公尺深的邊坡受傷，其中劉男腳骨折、郭男臉部及身體有多處擦挫傷，救上路面後送慈濟醫院治療。

    為了救援安全，蘇花公路雙向交通管制通行，北上車龍一度回堵至162.78公里處匯德隧道口南端，開車載家人北上的王姓民眾說，自己在現場塞了近1小時，有看到2輛救護車開過去，當時不清楚發生什麼事。經警方調查，郭男酒測值為0，持證正常，疑因疲勞駕駛過彎過不去，而不慎自撞摔落邊坡，詳細事故原因仍待警方釐清。

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生機車騎士自摔邊坡，為救援雙向交通管制，北上車龍回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時。（民眾提供）

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生機車騎士自摔邊坡，為救援雙向交通管制，北上車龍回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時。（民眾提供）

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

    蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播