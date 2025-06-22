19歲騎士蘇花公路過彎摔12米深邊坡 車流回堵3公里

蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

2025/06/22 10:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，19歲郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，過彎時不慎自撞護欄，兩人飛出去摔落12公尺深邊坡，警消把2人救上來，幸無生命危險。不過為了救援雙向交通管制，北上車流回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時，詳細的車禍原因還要進一步調查。

19歲郭男今天上午7時2分左右騎乘機車，搭載同為19歲劉男沿蘇花公路南下，行經160.9公里處時，突然自撞護欄跌下山谷，其他用路人見狀趕緊通報警消救援。警消抵達現場先緊急下降繩索至跌落點，發現2人卡在12公尺深的邊坡受傷，其中劉男腳骨折、郭男臉部及身體有多處擦挫傷，救上路面後送慈濟醫院治療。

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為了救援安全，蘇花公路雙向交通管制通行，北上車龍一度回堵至162.78公里處匯德隧道口南端，開車載家人北上的王姓民眾說，自己在現場塞了近1小時，有看到2輛救護車開過去，當時不清楚發生什麼事。經警方調查，郭男酒測值為0，持證正常，疑因疲勞駕駛過彎過不去，而不慎自撞摔落邊坡，詳細事故原因仍待警方釐清。

蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生機車騎士自摔邊坡，為救援雙向交通管制，北上車龍回堵近3公里，卡在162.78公里處匯德隧道口南端約1小時。（民眾提供）

蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

蘇花公路台9線160.9公里今天上午發生交通事故，郭姓男子騎乘機車搭載劉姓男子，疑似疲勞駕駛過彎時不慎自撞，更跌落12公尺深邊坡，警消救援。（民眾提供）

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