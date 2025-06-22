苗縣商店取物遲未付款店家PO網提醒 苗警鎖定對象偵辦

苗栗警分局銅鑼分駐所員警，到店家了解案發經過。（民眾提供）

2025/06/22 09:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉經營一家雜貨店，20日晚有名男子前往店家購買啤酒、香菸及巧克力等物品，選購完稱因小孩肚子餓要先將物品帶回家給小孩隨後回來結帳，但該男子遲遲未返回結帳，店家PO網提醒，苗栗警分局今（22）日執行網路巡邏勤務時得知，將通知42歲邱姓男子到案說明並依詐欺罪嫌偵辦。

苗栗警分局初步調查，PO文民眾於苗栗銅鑼經營一家雜貨店，指有名男子前往店家購買啤酒、香菸及巧克力等物品，選購完稱因小孩肚子餓要先將物品帶回家給小孩隨後回來結帳，但該男子遲遲未返回結帳，店家把這件訊息分享至網路社群，盼邱男能到店裡結帳。警方由店家影像已掌握邱姓男子涉案。

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店家向警方說，20日晚間邱男騎摩托車到店然後在店裡面挑東西然後跟老闆娘說小朋友肚子餓了，要先拿巧克力給小朋友吃東西，其他的等一下再回來載結帳，總共拿走了6瓶台啤、4包香煙及1盒巧克力還有散裝的巧克力離去，價值約800元。

苗栗警分局今（21）日提醒民眾，詐欺行為屬非告訴乃論案件，無論詐欺財物價值多寡，只有要犯意與行動，就算事後已支付價金或與商家達成和解，仍構成刑法的詐欺罪，警方一旦知悉皆依法蒐證調查，並移送偵審機關，千萬不要心存僥倖，以身試法！

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