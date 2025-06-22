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    首頁　>　社會

    嚇壞！疑回收物夾帶電池 斗六清潔隊回收車「發爐」

    斗六清潔隊回收車昨晚因不明原因起火燃燒，經搶救後順利撲滅火勢，無人受傷。（圖由民眾提供）

    斗六清潔隊回收車昨晚因不明原因起火燃燒，經搶救後順利撲滅火勢，無人受傷。（圖由民眾提供）

    2025/06/22 09:46

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市昨（21）日發生公所清潔隊回收車因不明原因起火燃燒，嚇壞路過民眾。經雲林縣消防局大約半小時搶救後火勢順利撲滅，所幸並無人員受傷。不過此次火警傳出是回收物分類不確實，夾帶著電池所導致。消防局表示，相關起火原因，仍有待火調釐清。

    雲林縣消防局昨晚7點16分接獲報案，在斗六市雲林路3段1輛斗六市公所清潔隊的資源回收車起火燃燒，消防局立即派遣公園、斗六分隊出動2輛消防車、救護車1輛、7名人員前往搶救。抵達現場後立即布線搶救，順利在7點41分將火勢順利撲滅。

    據了解，這輛資源回收車正收滿回收物，從雲林路3段正要返回清潔隊，但車輛後方民眾看見車內突然冒煙起火，趕緊叫停隊員並報警，更傳出疑似是因為回收物中夾帶著電池，未確實分類出來才導致此次火警。

    雲林縣消防局表示，相關起火原因仍有待調查釐清；斗六市長林聖爵表示，是否為電池導致起火，有待消防局調查，但也呼籲民眾們電池應確實分類，亦可將電池拿去給環保機關核可的回收商、電池回收站等。

    斗六清潔隊回收車昨晚因不明原因起火燃燒，經搶救後順利撲滅火勢，無人受傷。（圖由民眾提供）

    斗六清潔隊回收車昨晚因不明原因起火燃燒，經搶救後順利撲滅火勢，無人受傷。（圖由民眾提供）

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