「這不是我要的生活！」 南投女棄養嬰兒4年 被判停止親權

男童外婆向南投地院聲請男童母親停止親權獲准。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/22 00:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕真有實質的「斷絕親子關係」！南投縣陳姓女子生了孩子卻不想照顧，丟下「這不是我要的生活」即消失無蹤。男嬰由外婆扶養照顧4年，陳女不曾聞問，陳女的母親憤而向南投地院聲請停止陳女親權獲准。律師張藝騰表示，停止親權代表父母不能以法定代理人身份行使孩子的任何權利，即失去孩子監護、管教、財產管理等權利，是很嚴肅的法律措施。

陳姓女子在新北市跟不詳男子生下男嬰，常把嬰兒托臨時保母而跑出去玩，保母因陳女多日未把嬰兒領回，打電話給陳女的母親。陳母後來把孫子帶回南投照顧，陳女後來索性不再回家，雖按月領取政府的育兒津貼等補助，但不曾支應孩子的扶養費。

請繼續往下閱讀...

陳女的母親扶養孫子4年，眼見女兒長期置外孫於不顧，未盡扶養義務，憤而向南投地院聲請宣告停止陳女的親權。南投地院法官通知陳女到庭，她既未出現也未提出書面說明，經法官向新北社工查詢相關資料，並委請南投縣的社福機構訪視，認定陳女未盡保護未成年子女的義務，情節嚴重，已不適任小孩的親權人；近日宣告陳姓女子停止親權，依民法第1094條第1項規定的順序，由與男童同住的阿嬤為法定監護人。

律師張藝騰指出，在法律上並沒有斷絕親子關係，但像陳女嚴重傷害兒子的權益，被法院宣告停止停權，反而是一種實質的斷絕親子關係，因為她不再是孩子的親權人、監護人，不能以法定代理人身分行使任何跟孩子有關的權利，是很嚴肅的法律措施。

律師張鈞翔則表示，停止親權不是永久不能行使對子女的監護權、教養權和懲戒權，如果被停止親權的父母，後來能夠證明自己已經改正其失職之行為，仍可以向法院聲請恢復親權，法院參酌相關事證及未成年子女的最佳利益，也可能給予恢復親權的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法