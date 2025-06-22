為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「這不是我要的生活！」 南投女棄養嬰兒4年 被判停止親權

    男童外婆向南投地院聲請男童母親停止親權獲准。（記者陳鳳麗攝）

    男童外婆向南投地院聲請男童母親停止親權獲准。（記者陳鳳麗攝）

    2025/06/22 00:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕真有實質的「斷絕親子關係」！南投縣陳姓女子生了孩子卻不想照顧，丟下「這不是我要的生活」即消失無蹤。男嬰由外婆扶養照顧4年，陳女不曾聞問，陳女的母親憤而向南投地院聲請停止陳女親權獲准。律師張藝騰表示，停止親權代表父母不能以法定代理人身份行使孩子的任何權利，即失去孩子監護、管教、財產管理等權利，是很嚴肅的法律措施。

    陳姓女子在新北市跟不詳男子生下男嬰，常把嬰兒托臨時保母而跑出去玩，保母因陳女多日未把嬰兒領回，打電話給陳女的母親。陳母後來把孫子帶回南投照顧，陳女後來索性不再回家，雖按月領取政府的育兒津貼等補助，但不曾支應孩子的扶養費。

    陳女的母親扶養孫子4年，眼見女兒長期置外孫於不顧，未盡扶養義務，憤而向南投地院聲請宣告停止陳女的親權。南投地院法官通知陳女到庭，她既未出現也未提出書面說明，經法官向新北社工查詢相關資料，並委請南投縣的社福機構訪視，認定陳女未盡保護未成年子女的義務，情節嚴重，已不適任小孩的親權人；近日宣告陳姓女子停止親權，依民法第1094條第1項規定的順序，由與男童同住的阿嬤為法定監護人。

    律師張藝騰指出，在法律上並沒有斷絕親子關係，但像陳女嚴重傷害兒子的權益，被法院宣告停止停權，反而是一種實質的斷絕親子關係，因為她不再是孩子的親權人、監護人，不能以法定代理人身分行使任何跟孩子有關的權利，是很嚴肅的法律措施。

    律師張鈞翔則表示，停止親權不是永久不能行使對子女的監護權、教養權和懲戒權，如果被停止親權的父母，後來能夠證明自己已經改正其失職之行為，仍可以向法院聲請恢復親權，法院參酌相關事證及未成年子女的最佳利益，也可能給予恢復親權的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播