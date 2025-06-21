6/21 今彩539頭獎開1注！800萬獎落苗栗

今晚（6月21日）開獎的第114000151期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/06/21 22:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月21日）開獎的第114000151期今彩539頭獎開出1注，由苗栗縣通霄鎮白東里5鄰白東路32號1樓「通霄白沙屯廟前投注站」開出。

第114000151期今彩539中獎號碼為「03、08、15、24、39」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6234注中獎，每注可得300元；肆獎7萬0782注中獎，每注可得50元。

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第114000151期39樂合彩中獎號碼為「03、08、15、24、39」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3109注中獎，每注可得1125元。

第114000151期3星彩中獎號碼為「704」，壹獎共31注中獎，每注可得5000元。

第114000151期4星彩中獎號碼為「8934」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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