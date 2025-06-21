封住口鼻不是殺人 台南「膠帶封屍」案檢起訴剝奪行動自由致死

台南東山「膠帶封屍」命案檢方查無殺人故意，依加重剝奪行動自由致死罪起訴2人，全案將由國民法官審理，23日將進行協商程序，但主嫌仍在逃。（資料照，民眾提供）

2025/06/21 22:09

〔記者王捷／台南報導〕台南東山去年10月發生「膠帶封屍」命案，檢方認定3人聯手拘束被害人致死，雖手法凶殘，但查無故意殺人證據，檢方依加重剝奪行動自由致死罪起訴到案2人，主嫌另案通緝，全案將由國民法官審理，23日將進行協商程序，律師林育弘說，要有故意殺人的證據，才符合殺人罪的要件。

檢方指出，被害人呂崇瑜與劉正男有金錢糾紛，劉男起意報復，去年10月20日找來詹凱翔密謀，打算以談債為由約出呂男，再由詹男到場控制人身自由，事後支付5000元酬勞。隔天2人擔心無法順利下手，又聯絡謝勝偉加入行動，3人當天下午先在東山某麵攤碰面，轉往龜重溪北側堤防涵洞附近規劃細節。

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根據起訴內容，3人預先分工，由劉男邀約呂男出面後持刀威脅、謝男從背後勒頸壓制，詹男則使用膠帶封住呂男的雙手、雙腳與口鼻，完全限制行動。控制完成後，3人將人棄置在堤防邊離去。呂崇瑜因四肢與口鼻全數纏繞，無法自行脫困，最終窒息身亡。

呂男遺體10月28日下午才被民眾發現報案，警方到場後依屍體狀態與監視器畫面追查，先後拘提詹凱翔、謝勝偉到案。劉正男案發後未再露面，檢方已另案通緝。

檢方強調，雖3人行動經過事前規劃，施用暴力與凶器，導致被害人死亡，惟全案無足夠證據證明3人犯意指向殺人，也未有明確預謀致死情節，行為與殺人罪構成要件仍有落差，因此依刑法第302條之1加重剝奪行動自由致死罪起訴。全案適用國民法官法審理，由法官與國民共同審判是否構成罪責，檢方將持續追緝在逃主嫌劉正男到案。

律師林育弘說，早期擄人勒贖嚴重時，嫌犯對肉票施虐不慎導致死亡，檢方常以殺人罪起訴，但現這種傷害、妨害自由致死案，與殺人罪的差別在與，「知道」與「想要」，知道這麼做可能會致人於死，但不小心讓被害人死亡，就比較符合暴力致死案，如果有證據證明嫌犯「想要」讓被害人致死，則較符合殺人罪。

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