噴辣椒水伏擊名嘴李正皓 黑衣男聲押

名嘴李正皓。（資料照）

2025/06/21 18:51

〔記者林嘉東／台北報導〕名嘴李正皓19日晚間在三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，內湖警方昨天傍晚逮捕涉案21歲吳姓男子，他堅稱是因為行車糾紛。警方今天（21日）將吳男依傷害罪及妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後，認定吳男涉犯傷害、強制等罪，以有勾串、逃亡、湮滅證據與反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

李正皓告訴警方，案發當時他開車載女友馬郁雯，準備從地下停車場離開三立電視台，剛駛上地面，一名年輕男子突然從出口衝出。由於車速不快，他及時煞車，雙方距離約1公尺。男子裝作被驚嚇生氣，上前敲車窗理論，他搖下車窗，沒想到對方突然掏出辣椒水朝他臉部噴灑，隨即逃逸。

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警方調閱周邊監視器畫面發現，嫌犯當天下午5點30分左右就已在三立公司停車場出口徘徊，在出口「站定位」等待，聽到車輛警示聲後5到10秒就迅速衝出，攔下李正皓的車，行動疑似經過計畫。此外，吳嫌犯案後沿路刻意閃避監視器，騎機車逃離。

台北市警察局長李西河下令刑警大隊與內湖分局組成專案小組，啟動「鷹眼小組」追緝。專案小組昨天下午向士林地檢署聲請拘票，傍晚5點左右在新北市新店區租屋處將吳男拘提到案。吳男堅稱是因為行車糾紛人，但警方對他的說法存疑，今天依傷害罪及妨害自由等罪，將吳男移送士林地檢署偵辦，檢察官下午複訊後，認定吳男涉犯傷害、強制等罪，以吳男有勾串、逃亡、湮滅證據與反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

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