「2億越南盾」擄人案主嫌二審認罪求輕判 法官駁回：浪費司法資源

越南籍逃逸女移工在台南麻豆遭人綁走，在雲林、南投囚禁期間被凌虐，遍體鱗傷。（警方提供）

2025/06/21 18:17

〔記者王捷／台南報導〕越南移工阮文英俊與共犯擄走、監禁施虐同鄉的逃逸女移工，勒贖2億越南盾、約20多萬台幣。一審時阮男不認罪，台南地方法院依擄人勒贖判8年徒刑，阮上訴二審坦承認罪想減刑，台南高分院認為，他浪費司法資源，維持原判。

判決指出，阮文英俊與范春瓊、蔡坤明等同鄉，自2023年2月底起，以邀約出遊為名誘騙同為越南籍的陳女上車，強行將她載往雲林一間汽車旅館監禁。

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期間持電擊棒阮男等人對陳女拳腳施暴，逼她簽下五張本票，總金額達92萬元台幣，還以Messenger通話向其家屬勒索8億越南盾。陳女受不了折磨，從旅館2樓跳下受傷再被抓回去監禁，最終家屬匯款2億越南盾後，才將她丟包在南投山區路邊。

一審台南地院審理後，依擄人勒贖罪判處阮文英俊8年徒刑，並宣告刑滿驅逐出境。共犯范春瓊、蔡坤明則各依私行拘禁罪分別判刑6月，均得易科罰金。

阮男不服上訴，辯稱雖在偵查及一審全盤否認犯行，但二審期間已坦承犯罪，請求法院從輕量刑。不過合議庭認為，被告一審始終否認，導致審判程序冗長，浪費司法資源，無法作為量刑上之有利因素。

高院指出，原審已考量被告行為惡性、犯案手段與未賠償情況等情節，量刑符合比例原則，並未逾越裁量範圍。檢方另主張刑度過輕，也未獲法院採納。最終裁定駁回雙方上訴，維持原判。

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