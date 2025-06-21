無照闖紅燈撞人致死還逃逸 男被判1年半求情：5個孩子要養

王姓駕駛無照、闖紅燈撞死蔡姓騎士後逃逸，一審判刑1年6月，他上訴稱要養5個孩子求輕判，高院認定無具體理由駁回。（記者王捷攝）

2025/06/21 17:07

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子酒駕、駕照被遭註銷仍無照駕駛，在台南闖紅燈撞傷蔡姓男子，他還肇事逃逸，最後導致對方長期臥床後併發肺炎死亡，一審判處應執行徒刑1年6月。王男認為判太重了，上訴稱家中有5名子女與身障親人需扶養，台南高分院認為未具體指出原判決違誤，駁回上訴。

2023年11月20日傍晚，王男駕駛自小客車行經台南市歸仁區台39線與民生十二街路口時，闖越紅燈撞上騎機車的蔡男，造成蔡男多處骨折、氣血胸與急性呼吸窘迫等重傷，住院3個月返家後長期臥床，2024年6月14日併發肺炎死亡。

請繼續往下閱讀...

法院認為，王男明知駕照因酒駕被註銷仍上路駕駛，事發後未報警、未救護也未留聯絡方式即逃逸，惡性不輕。他坦承犯行，但未與家屬和解或賠償。台南地院依加重過失致死罪與肇事致人重傷逃逸罪，分別判處10月、1年2月徒刑，應執行1年6月。

但是王男覺得判太重了，上訴主張家中經濟困難，有5名子女需扶養，岳母與小舅子皆為身障人士，妻子也因帳戶涉詐遭判刑，自己又在監服刑無法調解，請求延後服刑。高院認為其並未具體指出原審認事或用法違誤，僅重複生活困難，不符刑事訴訟法規定之具體上訴理由，駁回上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法