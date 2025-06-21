有沒有裝有差！台南白河火警1傷 七股火警住警器觸動助身障嬤幸運逃生

台南七股區竹橋里今晨民宅火警，起火點在廚房。（民眾提供）

2025/06/21 16:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河區愛國街1戶民宅今天（21日）中午發生火警，造成屋內1人燒燙傷送醫救治，火勢波及鄰居2戶有些受損，七股區竹橋里今天清晨4點多也有住宅火警，觸動住宅火災警報器叫醒身障阿嬤逃生成功。

七股區竹橋民宅火警疑為廚房的電器走火引發，台南市消防局第三救災救護大隊出動16輛消防車、39名消防人員前往灌救，65歲身障阿嬤在睡眠中聽聞家中住宅用火災警報器（簡稱住警器）作動發出警報聲，她被驚醒後趕緊起床逃生至屋外，並打119報案，消防人員很快將火勢撲滅，未延燒至鄰戶；第三大隊大隊長陳坤宗指出，住警器在火災初期即時示警，方能使屋主應變及逃生，避免憾事。

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白河今午民宅火警，第一救災救護大隊出動14車、警消24人前往灌救，起火點疑在1樓後方廚房雜物，冒出火煙，消防隊員架梯從二樓救出59歲張姓男子，有多處輕微燒燙傷，下午1點多撲滅火勢，起火戶無裝設住警器，白河消防分隊實施宣導。

台南市消防局指出，全國住宅火災起火原因第1名就是電器因素造成、第2名為炊事不慎，民眾使用高功率電器要注意安全，南市消防局局長李明峯呼籲說，民眾在家裡的各居室及走道皆應裝設住警器，也可安裝無線連動式住警器（有一呼多示警的功能），如萬一發生火災初期即能向屋內人員示警，將可大幅提升逃生與滅火的成功機率。

台南七股區竹橋里今晨發生住宅火警，火煙觸動住宅火災警報器叫醒屋主身障阿嬤逃生成功。（民眾提供）

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