路口紅燈50米前路中竟急煞躲太陽險被撞 網轟：怕熱別出門

騎士躲太陽等紅燈的「防曬式」停車法，潛藏被後方車輛追撞危機。（資料照）

2025/06/21 16:20

〔記者湯世名／彰化報導〕連日高溫炎熱，全台都像烤番薯，許多機車騎士只要遇上交通號誌紅燈，常會停到陰涼處躲太陽，殊不知此舉相當危險，1名民眾昨天（20日）開車行經彰化縣花壇鄉彰員路時，前方路口交通號誌轉為紅燈，1名騎機車的婦人竟在距路口50米前的路中央急煞，純粹是該處正好有建築物的陰影擋住大太陽，卻險些遭後方車輛追撞，駕駛氣得把影片PO網，網友直呼騎士真是命大，還有人抨擊騎士「怕熱就別出門」。

縣警局交通隊指出，以往無論是機車或汽車，只要用路人為躲避太陽，肆意減速、違停路中，就已違反《道路交通管理處罰條例》，相關罰則包括，在車道上、紅線上或公車停靠區臨時停車，已構成違規臨時停車，可開罰300元至600元罰鍰；若無突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，或在車道中暫停，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。不過，這項交通違規檢舉已在去年6月30日取消，因此全縣並無相關件數資料。

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這類「防曬式」停車，多半是因為高溫炎熱天氣，機車騎士為了躲避太陽，紛紛鑽到樹下、站牌下、電桿下、大型車旁甚至只要是車道上有陰影處就暫停，殊不知不僅影響後方車輛通行，更因此引發追撞事故。

該名PO網的民眾就說，家中長輩要宣導一下，不要為了躲太陽造成別人困擾，完全不考慮後面來車，非常危險。

有網友就說，還有很多連開汽車都在躲太陽，這位婦人這次是命大，下次就沒那麼幸運。更有網友說，怕熱就別出門，夏天一堆吸血鬼躲太陽，卻不知在紅線或車道上暫停，已妨礙其它車輛通行，更可能發生追撞事故。

警方則呼籲，機車族行車前應落實安全檢查並做好相關防曬措施，行經有號誌路口停等紅燈時，即使天氣高溫炎熱，仍應耐心在停止線後方等候，遵守交通規則，以免影響人車通行權益與交通安全。

機車騎士遇紅燈停到陰涼處躲太陽，此舉潛藏被後方車輛追撞危機。（資料照）

許多機車騎士會在等紅燈時，就停在交通號誌陰影處遮陽。（資料照）

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