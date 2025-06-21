台中新光三越工人曝「鐵板崩塌」 都發局：涉工地違失、局部停工

台中新光三越第13樓在氣爆時造成部份小梁變形（箭頭處），樓板有部份破壞，21日進行樓板（鋼承板）及其小梁置換施工。（市府提供）

2025/06/21 15:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13日發生嚴重氣爆釀5死、30多人輕重傷，目前進行全面展開外牆及內部修復作業，卻傳出有工程鐵板崩塌，有工人PO文threads「願主保佑能平安全身而退」，對此，市府都發局表示，今天進行第13樓樓板工程，拆除鋼承板及置換小梁過程中有水泥塊和鋼承板掉落，為施工範圍，但該施工意外區，因有涉工地違失，將要求局部停工，加強支撐等防護，才能申請復工。

新光三越工人發圖文，PO上樓層地面鋼板陷落、破出一個大洞，指「台中新光三越最後一天怪手要退場了，沒想到剛剛鐵板突然崩塌，所幸無人傷亡，為了生活，這樣危險的工作，我硬著頭皮也要完成，願主保佑我能平安全身而退。」

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都發局表示，台中新光三越百貨今日（6/21）所進行第13樓樓板（鋼承板）及其小梁置換施工，係因當初氣爆，部份小梁有變形，樓板有部份破壞，故須依照先前獲審通過之修繕施工計畫置換部份13樓樓板（含鋼承板），併作12樓部份小梁改善和混凝土澆灌。

有關此鋼承板拆除及小梁置換過程中有水泥塊和鋼承板掉落，在施工範圍內，雖無施工人員傷亡，都發局已依規要求工地全面加強工安和職安安全之自主檢查、支撐加固和樓板更換範圍之防護圍籬加設等。

都發局表示，另因此屬本案第三階段修復改善計畫內的施工意外，已與結構技師公會和勞檢單位進行聯合稽查，因有涉工地違失，已依規要求此部份局部停工，提出安全改善計畫後，再行復工，另若涉勞安職安違失，將由勞檢單位依規查處辦理，以維施工期間和後續公共安全等。

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台中新光三越21日進行13樓整修工程，鋼承板拆除及小梁置換過程中有水泥塊和鋼承板掉落，為施工範圍內。（市府提供）

台中新光三越21日進行13樓整修工程，鋼承板拆除及小梁置換過程中有水泥塊和鋼承板掉落，為施工範圍內。（市府提供）

台中新光三越氣爆後進行外牆及內部修復作業，卻傳出有工程鐵板崩塌破大洞，有工人PO文threads「願主保佑能平安全身而退」。（翻攝自threads）

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