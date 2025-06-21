北市吊車輾斃18歲女騎士不停 後方騎士追車也遭撞

18歲的女騎士遭吊車重壓，當場臟器外露，傷勢過於嚴重，已無生命跡象，現場宣告死亡。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/21 15:44

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區今（21日）下午傳出一起嚴重死亡車禍！一輛吊車在忠孝東路與新生南路口右轉時，疑似未注意死角，直接撞上3輛機車，造成1名年僅18歲的女騎士慘遭輾斃，臟器外露，當場明顯死亡，現場畫面怵目驚心，另有一名約60歲男騎士疑似想追上吊車，也被吊車撞傷骨折送醫，所幸意識清楚無大礙。

今日下午2點10分左右，捷運忠孝新生站3號出口前一輛大型吊車沿新生南路北上，準備右轉進入忠孝東路時，疑似因視線死角未注意前方車輛，不慎撞上正在行駛的機車。

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根據現場救護人員描述，18歲的女騎士遭吊車重壓，當場臟器外露，傷勢過於嚴重，已無生命跡象，現場宣告死亡。

現場目擊民眾表示，吊車駕駛初始未停車，疑似加速駛離現場，引發目擊民眾與後方騎士追車，其中一名約60歲的機車騎士成功上前攔停吊車，卻也因此被波及撞傷，雙手骨折送往馬偕醫院治療，所幸意識清楚、無生命危險。

目前警方已將吊車駕駛帶回釐清案情，詳細肇事原因、是否涉及過失致死、甚至肇逃等情節，仍待調查。

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