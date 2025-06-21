詐團冒名「台中地檢署檢察長」 退休男痛失約3000萬存款、不動產

假檢警詐騙公式。（刑事局提供）

2025/06/21 16:44

〔記者邱俊福／台北報導〕「假檢警」詐騙集團涉嫌盜用台中地檢署檢察長張介欽頭像，讓陷入騙局的一名退休的林姓男子信以為真，誤信個資真的遭盜用，進而被騙光存款、股票與數筆建物土地等祖產約3000萬元，直至詐團見林男已被榨乾抹淨，沒有再騙價值下，本月初竟指示他刪除雙方LINE對話紀錄後去警局報案，林男乖乖聽話到派出所，在警方解說下，才發覺自己老本被騙一空而報警；目前警方受理後正展開偵辦。

警方表示，住在北部地區的51歲林姓退休男子，去年底接到一通未顯示來電號碼且自稱是電信業者風控部門的人員電話，宣稱林男的個資遭盜用，且到處散布不實詐騙訊息，已主動代為報案。隨後，對方引導林男加入LINE假冒「165防騙宣導」帳號，並陸續轉介至偽冒台中市警局偵查隊長，及自稱台中地檢主任檢察官的LINE帳號。

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林男見該假冒檢察官帳號為盜用檢察長張介欽的頭像，對其檢察官身分深信不疑，詐團接著要求林男每日向假165帳號報告行蹤，並指稱要公證其名下所有資產，林男在高度壓力與恐慌下，透露持有股票、保單及數筆建物土地等祖產，假檢察官得知後指示林男變賣股票、質借保單，並引導林男將不動產設定抵押給指定民間金主，共計遭詐約3000萬。

詐團見林男已沒有任何資產可騙後，便指示林男刪除雙方LINE對話紀錄後，並自行至台中市警局的派出所辦理結案，本月初林男依詐團要求到警局派出所，員警聽其說明後告知他其實遭到詐騙，才恍然大悟。

刑事警察局統計，這類假冒機構（公務員）詐騙高達有6成6的被害人年齡超50歲，顯示此類手法多鎖定高齡退休族群，利用長輩賦閒在家時撥打匿名來電，藉故假稱民眾涉及不法，詐團再假扮檢警稱要民眾交付財物後予以監管或公證，誘騙匯出鉅額款項。

統計本月5日至11日假冒機構（公務員）在各類詐騙類型中發生數雖僅排第8，但平均每案的財損金額約282萬元，居所有詐騙類型之首，高於常見假投資詐騙平均財損金額149萬元將近一倍；刑事局提醒民眾，務必關心家中長輩慎防此類詐騙手法，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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