雙刀男遭警制伏 他癲狂背後原因讓人鼻酸

雙刀男遭警方強制送醫。（記者徐聖倫攝）

2025/06/21 15:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市泰山區驚見「雙刀男」！十八甲重劃區某社區大樓昨日傳出騷動，1住戶家門玻璃被砸個稀碎，還有1名男子腰掛雙菜刀在該戶外頭大吼大叫。警方獲報即刻趕抵，迅速噴辣椒水制伏逮捕雙刀男並強制送醫。警方查出，男子是名單親爸，上還有高堂，疑似是生活壓力讓他喘不過氣才變得癲狂。

據悉，昨下午5時許，被害住戶女屋主聽見家門外傳出陣陣嘈雜聲，持續了一陣子，她覺得不對勁於是開門查看。豈料門一開就見雙層大門的外層玻璃已被破壞個稀碎，電梯門口還有1名奇怪男子，腰掛雙刀大呼小叫，她趕緊關門並報警處理。

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警方據報趕抵，查出這名年約40歲男子也是該社區住戶，精神狀況時常不穩定，員警當場喝令其丟棄菜刀。但男子不理，持續咆哮、拒絕配合，警方無奈再呼叫支援，共6員警力對其噴灑辣椒水，同時一擁而上將其壓制，同時通報119強制就醫。

經警方詳細了解，這名癲狂男子是個單親爸爸，獨力撫養國中的兒子，與年邁的母親，無精神相關就醫紀錄。警方推測，有可能是生活壓力讓他精神接近崩潰，現已通報高風險家庭，本案依恐嚇、毀損等罪嫌，將這名男子函送法辦。

雙刀男砸破鄰居大門。（記者徐聖倫翻攝）

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