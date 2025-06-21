台中新光三越修復工程傳鐵板崩塌工人PO文「願主保佑」 業者稱誤解

台中新光三越氣爆後進行外牆及內部修復作業，卻傳出有工程鐵板崩塌破大洞，有工人在threads上PO樓層地面鋼板陷落、破出一個大洞照片。（翻攝自threads）

2025/06/21 15:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13日發生嚴重氣爆釀5死、30多人輕重傷，目前進行全面展開外牆及內部修復作業，今卻傳出有工程鐵板崩塌。有工人在threads上PO文「願主保佑能平安全身而退」；對此，新光三越表示，目前工程均屬修護計畫內的正常施工程序，今日需拆除13樓小區域樓地板，落在12樓後移除，此項作業均在預定的工作計畫中，並無任何安全問題，是遠端他項作業工人誤解發文。

新光三越工人發圖文，PO上樓層地面鋼板陷落、破出一個大洞，指「台中新光三越最後一天怪手要退場了，沒想到剛剛鐵板突然崩塌，所幸無人傷亡，為了生活，這樣危險的工作，我硬著頭皮也要完成，願主保佑我能平安全身而退。」

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新光三越回應，目前工程均屬修護計畫內的正常施工程序，今日進行12樓極少數受損小樑更換之準備，需拆除13樓小區域樓地板，落在12樓後移除，此項作業均在預定的工作計畫中。現場已有安全措施並淨空12樓，並無任何安全問題。

新光三越強調，現場絕非塌陷，這是計畫中拆除樓地板，準備更換小樑的既定工程，目前整體工程都在安全為第一優先前提之下加速進行，進度順利。

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台中新光三越氣爆後進行外牆及內部修復作業，卻傳出有工程鐵板崩塌破大洞，工人PO文「願主保佑能平安全身而退」引發討論。（翻攝自threads）

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