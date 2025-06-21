公親變事主！陪友人談判被嫌多嘴 男無辜遭痛毆

熊男街頭動手毆打王男時被錄下的影像。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/21 15:13

〔記者邱俊福／台北報導〕公親變事主！一名王姓男子15日凌晨與友人相約在北市繞河街附近的空地碰面，見其友人這方正跟對方多人談判時，氣氛不佳，出言欲調和，結果遭對方熊姓男子認為多嘴當街出拳痛毆，致臉部撕裂傷，轄區北市警松山分局松山派出所據報近日已通知施暴的熊男到案說明，雖雙方後續自行和解並至派出所製作撤告筆錄，警方仍依傷害罪函請檢方偵辦。

警方表示，本月15日凌晨3時許，王男與友人相約在繞河街附近的空地，欲載友人離開，但抵達現場等候時，發現友人雙方約十多人正為某事進行談判，口氣都不好，便上前多講一些話希望緩和火爆氣氛，引發對方一名熊姓男子不滿，直接當街出拳毆打王男，隨後雙方人馬便散去。

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事後，王男向轄區警方報案，指控等待友人時，突遭陌生人士暴力攻擊，警方據報調閱監視器追查，鎖定涉嫌動手的熊男身分，並通知21歲熊男到案說明。警詢時，熊男沒有說明雙方當時談判的原因，僅表達因王男多嘴才出拳教訓。

警方強調，對於任何違法暴力情事絕不寬貸，定迅速依法究辦，以維護民眾生命、身體安全及社會秩序安定。

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