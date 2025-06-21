前妻2小時炸66條訊息男怒提告 法官不認是家暴行為「可以關靜音」

陳女2小時傳66則訊息罵前夫並發限動，被控違反保護令與侮辱罪，法院認為未造成精神侵害，判決無罪確定。（資料照）

2025/06/21 15:07

〔記者王捷／台南報導〕陳姓女子2小時內密集傳送66則訊息並張貼限時動態罵前夫，遭控違反保護令與公然侮辱，一審無罪，上訴後台南高分院認為，訊息屬通訊軟體傳送，對方可選擇不開啟通知或封鎖帳號，陳女的行為未達精神不法侵害程度，維持一審無罪判決。

判決指出，陳女與前夫離婚後，雙方因報稅退稅款歸屬問題發生爭議。陳女自2023年7月31日晚上8點多起，2個多小時內透過LINE傳送66則訊息，平均每2分鐘一則，要求對方歸還退稅款。9月4日再度發送41則訊息，並於Instagram張貼婚紗照裁切圖，寫下「廢物一個」、「活著也只是佔空間」等文字。

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檢方認為，陳女行為已違反法院核發的保護令並構成公然侮辱罪，但法院認為，LINE訊息非當面衝突，且對方可選擇不讀或封鎖帳號，客觀上不具立即、強制性壓迫，未達家庭暴力防治法所稱精神上不法侵害之標準。限時動態部分，雖有追蹤者數百人，照片經塗白處理亦未指名對象，難認足以造成社會名譽損害，不符合刑法侮辱罪構成要件。

檢方上訴後，台南高分院認為，保護令要實際造成心理恐懼、痛苦的侵害行為，不是所有口角與言語糾紛都是違反保護令。即使陳女用詞尖銳、不當，但若僅為情緒性文字表達，且未導致具體精神創傷，很難以刑法處罰陳女，像是憲法法庭見解，即使是不禮貌的話，也不是句句違法，如果沒有造成實質損害，應以憲法保障原則優先。

檢方雖提出訊息截圖與限動內容，足以證明陳女有傳訊與發文行為，但證據不足以證明其陳女造成具體傷害，所以駁回上訴，維持一審無罪判決。

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