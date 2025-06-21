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    高二女學生失聯2週竟是去見42歲男網友 新北警在泰山某旅館找到人

    警方緊急向法院聲請拘票與搜索票，並於新莊地區找到涉嫌將少女帶走的42歲江姓男子，當場逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    警方緊急向法院聲請拘票與搜索票，並於新莊地區找到涉嫌將少女帶走的42歲江姓男子，當場逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/21 14:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕新北市一名高二女學生6月初放學後失聯，從此手機關機音訊全無，家屬心急如焚報警求助，永和分局秀朗派出所獲報後展開追查，警方調閱監視器、社群紀錄兩週，發現少女疑似被42歲江姓男網友帶走，昨日下午警方在泰山某旅館尋獲少女，所幸人平安無恙，警方依《刑法》略誘罪嫌，將江男移送新北地檢署偵辦。

    少女的父親表示，女兒6月4日下午放學後便音訊全無，手機關機，遲遲未返家。家屬報案後，警方發現少女疑似與人網上結識後離家，懷疑遭人拐騙，進一步以略誘罪展開調查。

    經警方調閱監視器畫面發現，少女曾多次搭車前往新月橋堤外道路段，研判是與特定對象會面。由於相關地點監視死角多，永和分局隨即請來市警局「鷹眼隊」協助分析影像，最終鎖定接應少女的可疑車輛。

    順利掌握少女最後現身地點後，警方緊急向法院聲請拘票與搜索票，並於新莊地區找到涉嫌將少女帶走的42歲江姓男子當場逮捕，同時也在泰山的旅館內找回少女，帶回安置。

    警方指出，少女在旅館內身心狀況穩定、未受傷，研判可能是一時戀愛沖昏頭才誤信男子，所幸發現及時，未釀成更大憾事。

    江嫌訊後已依違反《刑法》略誘罪嫌，移送新北地檢署偵辦，全案仍待進一步釐清。警方也呼籲家長與青少年多加溝通，慎防網路交友陷阱。

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