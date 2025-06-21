潑滾水、痛毆管理員 台南監獄2受刑人可罰金了事

台南監獄的鄭姓管理員值勤時突遭受刑人陳琥仁潑滾水、被陳敬仁協助痛毆。（資料照）

2025/06/21 13:56

〔記者王捷／台南報導〕台南監獄2024年爆發受刑人聯手攻擊事件，管理員值勤中遭潑滾水、被壓制毆打，導致多處外傷，台南地方法院審理後判主嫌6個月徒刑、另一人則判4個月，都可以易科罰金。

根據判決，44歲陳琥仁與41歲陳敬仁，當時皆在法務部矯正機關第16工場服刑，2024年4月24日上午，2人趁鄭姓管理員在值班台執勤時發動攻擊，陳琥仁持裝有滾燙熱水的塑膠杯潑向鄭男臉部與頸部，隨即衝上值班台痛毆對方。

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當另一名受刑人上前欲制止時，陳敬仁則從側邊衝出，拉住他人不讓其靠近，讓陳琥仁得以持續攻擊管理員，鄭男受有右頸與唇部燙傷、右眼挫傷、顱皮撕裂傷、四肢多處擦傷與扭傷等傷勢。

全案經鄭男提告、矯正機關函送偵辦，檢方依共同傷害罪提起公訴，陳琥仁於警詢與法庭中皆坦承動手，表示是情緒失控所致；陳敬仁則辯稱「只是拉住其他人，沒參與打人」，並誆稱他拉住的人，跟他有過節、想藉機離開工場，否認共犯行為。

但法院調閱監視器畫面後發現，2人案發前曾交談，一前一後靠近值班台，陳琥仁揮手示意後立刻潑水攻擊，陳敬仁則同步拉人牽制，形成行為分擔。法院依此認定2人具備犯意聯絡，構成共同正犯。

判決指出，2人行為犯傷害、妨害公務罪，最終，陳琥仁判6月徒刑、陳敬仁判4月徒刑，均可每日1000元易科罰金，兩人未與鄭男達成和解，鄭另提附帶民事訴訟。

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