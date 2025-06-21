桃園19歲高中生猛刺母親致死 判刑19年10月

桃園地方法院判處陳姓男子有期徒刑19年10月。（記者周敏鴻攝）

2025/06/21 12:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市單親的19歲陳姓男子去年就讀高中時，與他母親同住在八德區，去年6月1日上午11點多，陳男拿水果刀進入陳母房內，朝著陳母的頭部等處猛刺，致陳母送醫延至當天下午約1點死亡，由國民法官組成合議庭審理後，桃園地方法院因殺害直系血親尊親屬罪，判處陳男有期徒刑19年10月。

案發當天上午11點10左右，陳男與陳母都在住處，陳男因升學與生活問題，想要與陳母溝通，但陳母表示不願討論，讓陳男感到被忽視而憤怒，竟進入廚房拿了一把水果刀後，進入陳母房間內，朝躺在床上的陳母頭部、左頸、胸部、腹部等處猛刺。

請繼續往下閱讀...

桃院調查，陳男當天上午11點30分左右，拿起住處客廳的電話撥打119，消防隊員趕到後，先將陳母移到客廳急救並緊急送醫，但陳母不幸仍於當天下午1點左右死亡。警方也在消防隊員搶救過程中趕抵陳男住處，扣得陳男行兇的水果刀並將他逮捕。

桃院因陳男觸犯殺害直系血親尊親屬罪，判處他有期徒刑19年10月，桃院指出，陳男案發時僅18歲，且自小患有自閉、過動、強迫等精神疾病，具反社會人格傾向、情緒控管困難，還長期認為陳母對他否定、不支持他的人生選擇，而起殺意，案發時行為兇殘、殺意堅決，審理過程中，陳男表示懊悔也希望出獄後能有機會完成陳母生前願望，並非沒有回歸社會的可能，綜合審酌後量處他有期徒刑19年10月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法