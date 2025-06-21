台中阿伯騎機車從斑馬線「鬼切」 被貨車撞上不治

阿伯騎機車直接從人行道斑馬線橫越馬路，俗稱鬼切或切西瓜。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/21 11:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區太原路昨天（20日）發生死亡車禍，63歲的魏姓機車騎士，於太原路2段路口，於紅綠燈燈號變換之際，直接於斑馬線行人道橫越馬路（太原路2段），亦即俗稱的「鬼切」或「切西瓜」，小貨車反應不及而撞上，送醫於昨天下午不治，貨車的王姓駕駛沒有酒駕跡象，全案依過失致死罪偵辦。

這場車禍意外，台中市警局第五分局初步調查，昨天下午2時許，魏男騎機車可能貪圖便利，在紅綠燈轉換時，直接從人行道穿越馬路，亦即俗稱的「鬼切」或「切西瓜」，王男駕駛小貨車沿太原路2段往東直行，一時煞車不及，重型機車左側車身與小貨車右前車頭發生碰撞，魏男當場被撞飛。

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魏男送至台中慈濟醫院急救，於下午3時許不治，他是否酒駕，警方報請檢察官准予抽血鑑驗中，貨車司機王男未受傷，酒測值為0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

台中市警局第五分局呼籲，駕駛車輛時應保持適當速度並隨時注意車前狀況，若是機車騎士在路口欲轉彎時，如有設置兩段式左轉標誌的路口，一定要遵守交通規則，切勿貪圖方便將自己置於危險之中。

針對這場疑似「鬼切」、「切西瓜」的死亡車禍，警方釐清責任中。（記者張瑞楨翻攝）

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