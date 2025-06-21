為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中阿伯騎機車從斑馬線「鬼切」 被貨車撞上不治

    阿伯騎機車直接從人行道斑馬線橫越馬路，俗稱鬼切或切西瓜。（記者張瑞楨翻攝）

    阿伯騎機車直接從人行道斑馬線橫越馬路，俗稱鬼切或切西瓜。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/06/21 11:29

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區太原路昨天（20日）發生死亡車禍，63歲的魏姓機車騎士，於太原路2段路口，於紅綠燈燈號變換之際，直接於斑馬線行人道橫越馬路（太原路2段），亦即俗稱的「鬼切」或「切西瓜」，小貨車反應不及而撞上，送醫於昨天下午不治，貨車的王姓駕駛沒有酒駕跡象，全案依過失致死罪偵辦。

    這場車禍意外，台中市警局第五分局初步調查，昨天下午2時許，魏男騎機車可能貪圖便利，在紅綠燈轉換時，直接從人行道穿越馬路，亦即俗稱的「鬼切」或「切西瓜」，王男駕駛小貨車沿太原路2段往東直行，一時煞車不及，重型機車左側車身與小貨車右前車頭發生碰撞，魏男當場被撞飛。

    魏男送至台中慈濟醫院急救，於下午3時許不治，他是否酒駕，警方報請檢察官准予抽血鑑驗中，貨車司機王男未受傷，酒測值為0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

    台中市警局第五分局呼籲，駕駛車輛時應保持適當速度並隨時注意車前狀況，若是機車騎士在路口欲轉彎時，如有設置兩段式左轉標誌的路口，一定要遵守交通規則，切勿貪圖方便將自己置於危險之中。

    針對這場疑似「鬼切」、「切西瓜」的死亡車禍，警方釐清責任中。（記者張瑞楨翻攝）

    針對這場疑似「鬼切」、「切西瓜」的死亡車禍，警方釐清責任中。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播