連闖4間土地公廟偷竊或縱火 醉男被判刑

張姓男子在土地公廟內縱火被判刑。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

2025/06/21 11:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市39歲張姓男子去年11月14日深夜近11點，酒後連續進入桃園區後站地區4間土地公廟，或偷竊、或縱火，路旁1處圍籬帆布也成他縱火對象，還好消防隊員獲報及時滅火，未釀巨災，桃園地方法院已因張男觸犯竊盜、放火燒燬住宅與建築物以外他人所有之物等罪，判處他拘役30日與1年1月、1年2月有期徒刑。

張男當天深夜，酒後先到桃園區林森路福德寺，偷走供桌抽屜內的手套後，騎著自行車到附近的仁德宮內，拿出打火機點燃經書並燒毀廟內塑膠隔板、香爐；張男之後又到鄰近的南豐二街燒毀路旁圍籬帆布，以及介新街、陽明五街口豐林祠與陽明九街寶山寺，用打火機點燃滅內的線香、油燈、桌子、水管等物品。

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消防隊員獲報撲滅各處火勢後，警方追查並逮回張男，還在他身上起出2個打火機、偷來的手套等，桃園地檢署調查時，張男坦承犯案，也對於醉後失控行為後悔不已。桃院一審因張男觸犯竊盜、放火燒燬住宅與建築物以外他人所有之物等罪，各處張男拘役30日與1年1月、1年2月有期徒刑，法官認為，張男缺乏尊重他人財產法益的概念，也漠視公共安全。

張姓男子在土地公廟內縱火被判刑。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

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