轟！國道3車追撞 女乘客狂跳針髒話連飆 網笑：罵得好流暢

半聯結車車身受損。（國道三隊提供）

2025/06/21 11:15

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號彰化路段19日發生一起3車連環追撞事故，所幸未釀人員傷亡，不過後方1輛小型車駕駛與女乘客卻因險些撞上而驚嚇，尤其女乘客還一度爆粗口「X你媽的」，甚至瘋狂跳針頻喊5次「小心」、5次「不要動」及7次「快」等字句，影片PO網引發網友歪樓稱女子的情緒及噪音「跟我媽一樣」，還有網友稱事故沒啥看頭，反而是女子的罵聲最經典。

國道三隊指出，這起發生在19日的事故過程，是1輛半聯結車行駛國道1號彰化南下路段外側車道，撞擊行駛輔助車道的自用小客車，導致黃男車輛滑行至內側車道，再遭另1輛自用小客車撞擊肇事，駕駛人酒測值均為零，所幸未釀人員傷亡。

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不過該起事故過程的影片在臉書社群流出，3輛車發生連環追撞事故時，後方還有另1輛小型車險些撞上，該車男駕駛大叫一聲，女乘客則是瘋狂大跳針喊個沒停，先是爆粗口「「X你媽的」，緊接著是一連串的「小心」、「不要動」及「快」等字句，最後又頻喊「挖X」，還要男駕駛「要不要開中間」。

網友笑稱，離那麼遠還在觀察會不會被波及的時候，女乘客除了提供情緒及噪音外，有什麼作用？還有網友笑稱女乘客叫罵聲「跟我媽一樣」；另有人說整段影片罵聲最經典！更有網友說女乘客「罵得好流暢」。

國道三隊呼籲駕駛人變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自小客車左側車頭受損。（國道三隊提供）

自小客車左側車身受損。（國道三隊提供）

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