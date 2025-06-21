違停瀰漫燒塑膠臭味見毒品 年輕人質疑台中警：我們又沒怎樣

警方見轎車違規停於人行道，進一步查獲毒品。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/21 11:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局今天（21日）於西區，盤查一輛違規停車的轎車，竟發現車內充滿類似燃燒塑膠的臭味，4名年輕人疑似於車內吸毒，其中兩人還有毒品、妨害秩序、詐欺等前科，員警於車內查獲少量毒品粉末，4人都避重就輕，甚至一度高聲質疑「我們又沒有怎樣？（違法）」，全案依毒品危害防制條例偵辦。

台中市警局一分局員警於今天凌晨1時許，在西區向上北路與中興街口，盤查一輛違規停車於人行道黑色轎車，發現車內有不明燃燒後的氣味與煙霧，車內共4人，員警要求轎車熄火接受盤查，否則要破窗制止他們開車，這些年輕人雖配合，但仍不滿的高聲質疑，「我們又沒有怎麼樣」。

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警方發現，包括駕駛陳姓男子（21歲）、副駕駛吳姓男子（23歲），兩人都有多項前科，包括毒品、妨害秩序、詐欺罪等，後座陳姓女子（22歲）及何姓男子（20歲）雖無前科，但警方於轎車後座發現少量毒品粉末，全案依毒品危害防制條例偵辦。

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員警搜索轎車時，穿短褲辣妹在旁猛滑手機。（記者張瑞楨翻攝）

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