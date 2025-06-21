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    「未禮讓行人」桃園今年取締增加、死傷減少 中央將修法加重處罰

    古姓男子駕駛轎車左轉時，不慎碰撞葉姓女子。（警方提供）

    古姓男子駕駛轎車左轉時，不慎碰撞葉姓女子。（警方提供）

    2025/06/21 10:34

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方今年1月到5月間，已取締「未禮讓行人」7964件，較去年同期增加89件，同期行人死傷事故則已減少了181件，桃園市政府警察局交通大隊長李維振說，警方會持續加強取締未禮讓行人違規，而依交通部規劃，相關處罰標準都將修法加重，以未來駕駛人因未停讓行人致重傷者為例，可能將比照致死案件，處以3萬6000元罰鍰。

    6月5日晚間11點多，古姓駕駛人開轎車行經平鎮區延平路，左轉康樂路時，未注意到葉姓女子正走在行人穿越道上要過馬路而未禮讓，碰撞到葉女致她成傷、幸無大礙，李維振說，古男因未停讓行人導致葉女輕傷，依目前規定，古男將被開罰7200元到1萬2000元，交通部規劃6月30日起修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」加重處罰標準後，類似的事故駕駛人，應會加重開罰1萬8000元到3萬元。

    至於駕駛人未停讓行人導致行人重傷，交通部規劃比照致死案件，處以3萬6000元罰鍰，李維振補充，吊扣或吊銷駕照部分，駕駛人導致行人輕傷規劃吊扣駕照提高為1年到2年，而致行人重傷或死亡，則由吊銷駕照3年，規劃提高為不得考照4年到5年。

    古姓男子駕駛轎車左轉時，不慎碰撞葉姓女子。（警方提供）

    古姓男子駕駛轎車左轉時，不慎碰撞葉姓女子。（警方提供）

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