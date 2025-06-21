夫妻鬧離婚婆婆參戰 向孫碎嘴「你媽媽裝個屎臉」被索賠10萬

王姓女子和丈夫鬧離婚，婆婆加入戰局也被告。示意圖（資料照）

2025/06/21 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓女子婚後與公婆不睦，與丈夫鬧離婚時，婆婆挺兒子，痛駡王女「對，我就是講你是狗，這樣好不好」，王女爭孩子監護權時，婆婆也在孫子耳邊碎嘴「你媽媽裝個屎臉」，王女不滿怒告婆婆求償10萬元，但法官認為只能算是家人間「抒發情緒、想法」，不算侵害名譽權，因此判王女敗訴。

判決指出，王姓女子和丈婚結婚後生下兩個孩子，一家三代同住某大樓，但公婆住樓下、夫妻倆住樓上，雖然沒有同住一起，但因住得近，平時互動頻繁；但王女與丈夫感情變質，兩人鬧離婚時，婆婆挺兒子，當著王女的面痛駡她「對，我就是講你是狗，這樣好不好」、「對，我早就講你狗」。

請繼續往下閱讀...

王女和丈夫爭奪孩子監護權時，婆婆也趁著陪孫子看電視的機會，在孫子耳邊碎嘴「她帶你搬出去的話，你跟她走，你就看不到爺爺奶奶了，懂不懂？那也看不到哥哥了，這樣聽得懂嗎？」、「你媽媽裝個屎臉，裝個屎臉，這個也不行，那個也不行，這個也不能吃，那個也不能吃，那裡也不能，那裡也不能」、「那也堅持不吃飯，也不出門，也不睡覺」。

王女不甘多次被婆婆針對，怒告求償10萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，婆婆反控媳婦偷錄音，不能當作證據；法官認為，王女裝設錄音的地點是在她自己家，因此不構成違法錄音，但考量婆媳間是為了爭奪小孩的監護權，才讓婆婆說出這些話，只能認定為家人之間抒發情緒、想法，不能以王女主觀感受到被侵犯，就構成名譽侵權，因此判王女敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法