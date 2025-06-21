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    老公主持「性別派對」 老婆滑IG傻眼：孩子哪來的?

    鄭姓男子幫未出生的女兒舉辦「性別派對」，照片流傳到IG被老婆發現姦情。（情境照）

    鄭姓男子幫未出生的女兒舉辦「性別派對」，照片流傳到IG被老婆發現姦情。（情境照）

    2025/06/21 09:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子在高雄某休閒農場舉辦未出生女兒的「性別派對」，鄭妻滑手機時看到照片傻眼，逼問鄭男哪來的小孩，鄭坦承出軌，鄭妻怒告鄭男和小三梁女求償100萬元，小三辯稱是鄭妻拜托她與鄭男交往，鄭男也說老婆同意他外遇，但法官仍判兩人應賠40萬元。

    判決指出，鄭男和妻子於2021年結婚，兩人婚後沒有生下孩子，婚後1年多，鄭男與梁女婚外情，梁女懷孕後，鄭男還邀集親友，在高雄某休閒農場舉辦未出生女兒的「性別派對」，結果照片被親友放到IG上，鄭妻發現後氣炸，向兩人提告求償100萬元。

    高雄地方法院審理時，鄭男坦承與梁女交往、還生下女兒，但辯稱自己獲老婆同意才外遇，且他都有拿錢回家，每次只要錢給少了，老婆都會抓狂，他認為自己沒有錯，不應再賠錢給老婆；梁女則說，她原本不知道鄭男有結婚，是鄭妻主動找上門後，她才知道鄭男有老婆，但鄭妻不但沒有反對他們交往，還說自己會和鄭男離婚成全他們。

    梁女拿出自己與鄭妻對話紀錄佐證，法官發現，梁女早知道鄭男有老婆，雖然對話中有獲鄭妻原諒，但鄭妻並沒有說要放棄民事上侵害身分法益的損害賠償請求權、免除債務人法律責任的情形，因此依侵害程度，判鄭、梁兩人應賠40萬元，可上訴。

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