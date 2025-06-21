高雄某科大教室濺血 1學生作弊被抓失控開砸受傷

高雄某科大1名學生因期末考作弊被請出考場，卻情緒失控跑到其他教室開砸，反造成自傷濺血。（民眾提供）

2025/06/21 09:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄某科技大學昨（20）日傳出教室濺血，有網友在社群平台貼出1則影片，只見教室內不僅多張桌椅凌亂倒地，地上還有血跡，稱是「作弊還惱羞成怒的下場」；對此，校方回應，是1名學生於期末考違規被老師請出場，跑到其他無人使用的教室發洩情緒，疑似手砸破玻璃造成受傷，幸送醫治療後已無大礙。

校方說明，這起學生受傷事件，主要是期末考試有學生攜帶小抄遭老師請出考場，學生離開教室後至其他無人使用的教室發洩情緒，擊破玻璃造成傷害。學生受傷後即經校護初步處置，並判斷應送醫進一步縫合，當事學生在同學陪同下就醫，校安人員亦協同到場、聯繫家屬。診治後，已由家人連夜接回家，就近就醫、照護。意外發生的教室亦緊急管制、清潔及復原。

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事發後，家屬全程理解事發原因以及校方各階段相關處理，校方也將持續關懷、輔導學生，並按規定處理考試違規事件。並澄清，此意外事件為單純試場違規行為以及個人行為失序，非網傳打架，亦無其他人員受傷。

高雄某科大1名學生因期末考作弊被請出考場，卻情緒失控跑到其他教室開砸，反造成自傷濺血。（民眾提供）

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