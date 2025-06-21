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    台中知名宮廟副主委買20戶預售屋不成 凌虐毆打房仲逼簽本票

    台中市東區某知名宮廟副主委被控凌虐毆打房仲，台中地院判刑8月可易科罰金。（資料照）

    台中市東區某知名宮廟副主委被控凌虐毆打房仲，台中地院判刑8月可易科罰金。（資料照）

    2025/06/21 09:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區某知名宮廟驚爆「關公面前打人」！楊姓房仲指控，該宮廟吳姓副主委前年委託購買20戶新建案，結果將他約出後教唆小弟凌虐毆打，威脅他簽下350萬本票，還放話「3天籌不到錢就別想活著走出去」，案經台中地院審理，近日依傷害、恐嚇取財、妨害自由等罪，判決吳姓副主委8月徒刑，可易科罰金。

    楊男今天表示，他當時被打到頭破血流，囚禁48小時才脫困，原本疾病纏身母親，得知對方持續要脅家人，因憂心過度離世，他自己也罹患創傷後壓力症候群，沒辦法好好工作，重點是，他被押了兩天還遭到凌虐，付出慘痛代價，對方卻才判8個月，會再上訴討回公道。

    經查，事件發生於2023年10月，起因是吳副主委委託江姓中間人買屋，要承購知名建案，吳先付120萬本票，江男抽走70萬佣金後消失，剩餘50萬根本無法買到20戶，吳男怒稱「辦事不力」，遂夥同游男設局與江男修理楊姓房仲，當時對方將他約到南天宮對面的招待所，教唆小弟以球棒凌虐毆打，還拿藍波刀威脅他簽下350萬的本票。

    期間更放話如果不交付贖金，就別想離開，案經台中地院審理，認定吳男涉及傷害、恐嚇取財、妨害自由等三項罪名，判刑8月，可緩刑並得易科罰金；江、游各判6月，全案仍可上訴。

    楊男聽判後哽咽表示：「兩天地獄換對方8個月，這叫公平嗎？」他決定提起附帶民事求償，盼討回醫療費與精神損害，至於該宮廟面對爭議低調不回應，僅透過廟方人員回應「尊重司法」還需要釐清，法界人士則認為，若楊堅持上訴並提出醫療鑑定、監視器影像等新證據，二審仍可能加重刑度，案情將如何發展，社會高度關注。

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