不爽被超收報名費 他怒提告只為求償200元

新竹男子報名小小甜不辣師傅活動，不滿被超收報名費，向新竹地院提告要求賠償200元。示意圖。（資料照）

2025/06/21 07:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓男子花400元報名參加小小甜不辣師傅活動，不滿被超收100元報名費，且嫌活動沒有DIY鹽酥甜不辣與現場點餐實戰，向新竹地院提告要求賠償200元，法官審理後認為吳男有理，判業者需賠償200元還要負擔訴訟費用1500元。

吳男說，報名參加陳男舉辦小小甜不辣師傅活動，是以300元報名參加「1.介紹環境、2.魚丸與魚羹DIY、3.DIY鹽酥甜不辣、4.魚丸魚羹湯、5.現場點餐實戰」5項活動內容，但活動結束後，陳男卻收取400元，應退回溢收報名費用100元及未進行「介紹環境」、「DIY鹽酥甜不辣」、「現場點餐實戰」活動溢收活動費用100元。

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陳男則以於活動過程中，就有跟吳男說明報名費用是400元，吳男之後也付了400元，是團主在社群上張貼文章說報名費用是300元，有爭議也應向團主求償；且當天雖然沒有進行甜不辣DIY活動，但臉書團主的文案也不是他寫的，報名費用400元本來就只有做魚丸跟魚羹而已。

法官從雙方LINE對話紀錄，吳男向陳男詢問「小小甜不辣師傅」活動時，亦有一併貼上「活動費用：300元」、「活動流程：1.介紹環境、2.魚丸與魚羹DIY、3.DIY鹽酥甜不辣、4.魚丸魚羹湯、5.現場點餐實戰」等共5項活動文案，陳男同意吳男報名後，對話中並未向吳男表示價錢為400元或活動有任何調整之處，當天活動之前也未先說明清楚，否則陳男就應當下說明清楚報名費用及活動流程的調整，讓吳男自行斟酌是否仍要參加。

依據吳男提出消基會轉寄業者回覆郵件中，陳男表示DIY鹽酥甜不辣因為高溫，所以不會讓小朋友操作，坦認當天確實未進行DIY鹽酥甜不辣、介紹環境活動，開庭時也表示400元只包括做魚丸、魚羹等。吳男主張被告並未進行「介紹環境」、「DIY鹽酥甜不辣」、「現場點餐實戰」3項活動，應屬確實。

法官認為被告溢收報名費用100元，應退回原告外，另未進行「介紹環境」、「DIY鹽酥甜不辣」、「現場點餐實戰」3項活動，因有不完全給付情形，且具可歸責事由，亦應負損害賠償責任。而原告主張3項未進行活動依比例計價，認為價值100元，法官認為可採，因此陳男應賠償未進行活動的100元，共需賠償200元。

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